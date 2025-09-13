8 medali dla reprezentacji Stalowej Woli

Czwartki Lekkoatletyczne to cykl zawodów dla młodzieży, organizowany od 1995 roku z inicjatywy sprintera Mariana Woronina (był obecny na tegorocznych finałach). Przez trzy dekady stały się kuźnią talentów i początkiem kariery wielu reprezentantów Polski, m.in. medalisty MŚ w skoku o tyczce Piotra Liska.

W tegorocznej edycji reprezentanci Stalowej Woli wywalczyli 8 medali. „Złoto” zdobyła trójka zawodników KKL Stali: Karolina Czernia (rocznik 2013, uczennica PSP nr 12 w Stalowej Wola) w biegu 300 m - 42,77, Wojciech Opałka (2012, uczeń PSP z OMS nr 2 w Stalowej Woli) i Dmytro Safronov w rzucie piłeczką palantową - 73 m (2012, uczeń PSP z OMS nr 2 w Stalowej Woli). Medal złoty wywalczyła także Tamara Gruszczyńska (2012, uczennica PSP nr 10 w Tarnobrzegu, zawodniczka Witaru) w biegu na 600 m - 1:45,11.

Srebrne medale zdobyli: Gabriel Naja (2012, uczeń PSP z OMS nr 2 w Stalowej Woli) w skoku wzwyż - 153 cm, Nadia Sulik (2013, uczennica PSP w Skopaniu, zawodniczka Witaru) w biegu na 300 m - 43.10, Emilia Staszewska (2012, uczennica PSP w Krościenku Wyżnym, zawodniczka temtejszego GOSiR-u), natomiast brązowym medalista został Beniamin Tubielewicz (2014, uczeń PSP nr 11 w Stalowej Woli) w biegu na 60 m - 8,60.

Reprezentacja Stalowej Woli: