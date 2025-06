75 lat minęło jak jeden mecz – Jubileusz Czarnych Lipa

Nie wynik był najważniejszy. Spotkanie miało charakter przede wszystkim symboliczny i integracyjny, a na boisku panowała przyjazna atmosfera. Piłkarze obu drużyn wykazali duże zaangażowanie, nie brakowało też ładnych akcji i efektownych bramek, dzięki czemu kibice mogli obejrzeć emocjonujące i przyjemne dla oka widowisko.

W drużynie Stali, którą poprowadził trener Piotr Brzeziński, wystąpili piłkarze, którzy w przeszłości reprezentowali klub na najwyższych szczeblach rozgrywkowych, w Ekstraklasie oraz I i II lidze, m.in. Wojciech Nieradka, Paweł Rybak, Marek Drozd, Marek Kusiak, Paweł Wtorek, Tomasz Pająk, Artur Kielarski, Grzegorz Woźniak, Paweł Oczkowski, Adam Waszkiewicz, Tadeusz Krawiec. Ostatni z tej trójki to wychowanek Czarnych Lipa, obecnie trener Alitu Ożarów.

Łącznie padło w meczu 9 bramek, a zawodnicy obu drużyn pokazali, że mimo upływu lat wciąż mają sporo piłkarskich umiejętności. Mecz był doskonałym uzupełnieniem jubileuszowych uroczystości i okazją do wspomnień, spotkań oraz dobrej zabawy.

Sędzią głównym meczu był Mariusz Złotek, obecnie szef Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, a jeszcze niedawno arbiter Ekstraklasy.

Sylwester Chamera - prezes KS Czarni Lipa zadbał o wyjątkowych gości, a byli nimi wybitni reprezentanci Polski, ikony polskiego futbolu: Grzegorz Lato - skrzydłowy Stali Mielec, który zasłynął przede wszystkim podczas mistrzostw świata w 1974 roku, w których Polska zajęła trzecie miejsce, a on został królem strzelców. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 100 spotkań, zdobywając 45 goli oraz Jan Domarski - autor jednej z najsłynniejszych bramek w historii polskiej piłki – gola strzelonego na Wembley w 1973 roku w meczu z Anglią, który dał Polsce awans na Mistrzostwa Świata w RFN.

Obecność tych dwóch piłkarskich ikon dodała jubileuszowi wyjątkowego prestiżu i była nie lada gratką dla fanów futbolu, którzy mogli spotkać się z bohaterami dawnych lat, porozmawiać, zrobić zdjęcie czy zdobyć autograf.

Po meczu odbyła uroczysta część oficjalna, podczas której Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wręczył odznaczenia związkowe: Honorowe, Złote, Srebrne i Brązowe zasłużonym działaczom, zawodnikom, trenerom i najwierniejszym kibicom KS Czarni Lipa.

Obserwuj nas. Wkrótce więcej o obchodach jubileuszowych Czarnych Lipa.