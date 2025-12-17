Miesięcznik
Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola Nisko 17 grudnia 2025

72-latek odpowie za kradzieże w drogeriach

72-letni mieszkaniec Stalowej Woli usłyszał zarzut kradzieży artykułów kosmetycznych i akcesoriów w sieci drogerii na terenie Stalowej Woli i Niska. Do zdarzeń dochodziło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy - od października do listopada.

Mężczyzna dopuścił się pięciu kradzieży, a łączna wartość skradzionych produktów przekroczyła 1200 zł. Choć pojedyncze zdarzenia nie przekraczały wartości wykroczenia, policjanci połączyli je w czyn ciągły, co pozwoliło zakwalifikować sprawę jako przestępstwo.

Sprawę wyjaśniono m.in. dzięki nagraniom z monitoringu, które pozwoliły ustalić tożsamość sprawcy. W piątek 72-latek przyznał się do zarzucanych czynów. Teraz odpowie przed sądem - za przestępstwo kradzieży grozi mu kara do 5 lat więzienia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

