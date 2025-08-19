Miesięcznik
Pysznica 19 sierpnia 2025

700 lat Jastkowic

Miniony weekend był wyjątkowy dla mieszkańców wsi Jastkowice w gminie Pysznica. Obchodzili hucznie nie tylko jubileusz 700-lecia istnienia ich wioski, ale też sukces w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka”.

avatar
sztafeta.pl

Uroczystości w Jastkowicach trwały cały weekend, od 15 do 17 sierpnia. W tych dniach każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ponieważ organizatorzy przygotowali dla mieszkańców m.in.: koncerty, prezentacje lokalnych grup, zawody sportowe – w tym turniej piłkarski dla dzieci oraz Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby. Ta 3-dniowa impreza z bardzo bogatą ofertą była doskonałą okazją nie tylko do zabawy, ale i integracji mieszkańców całej gminy Pysznica.

Warto wspomnieć, że Jastkowice oraz ich mieszkańcy mieli jeszcze jeden powód do świętowania – sukces w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2025”. W tym roku o ten tytuł walczyło 19 sołectw z terenu całego Podkarpacia. Były to zarówno miejscowości, które są siedzibami gminy, ale również mniejsze sołectwa, zaangażowane w dbałość o swoje otoczenie i integrację społeczną. Jastkowice uplasowały się tuż za podium, zajmując wysokie – 4. miejsce.

avatar
sztafeta.pl

