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Pysznica 13 lipca 2026

70-lecie LZS Bukowa Jastkowice. Piknik sołecki przyciągnął mieszkańców

W Jastkowicach odbył się piknik sołecki połączony z obchodami 70-lecia LZS Bukowa Jastkowice. Na uczestników czekały atrakcje dla całych rodzin, a jubileusz był okazją do podziękowań i wyróżnienia osób związanych z klubem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczęły się od meczu jubileuszowego pomiędzy LZS Bukowa Jastkowice a drużyną złożoną z delegacji klubów sportowych. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 7:1.

Późniejsza część wydarzenia miała już rodzinny charakter. Na stadionie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych – dzieci korzystały z dmuchańców, brały udział w animacjach i zabawach, a dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko z warsztatami plastycznymi. Na uczestników czekała także bogata strefa gastronomiczna przygotowana przez organizatorów.

Jednym z ważniejszych punktów programu było wręczenie statuetek i wyróżnień osobom, które przez lata angażowały się w działalność LZS Bukowa Jastkowice i przyczyniły się do rozwoju klubu.

Na scenie wystąpiła także Grupa Rekonstrukcyjna „Wrzesień 1939”, prezentując patriotyczne pieśni i utwory nawiązujące do historii.

Wieczorem na scenie wystąpili lokalni artyści, a zwieńczeniem pikniku była zabawa taneczna pod gwiazdami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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