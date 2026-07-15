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Stalowa Wola Zaleszany 15 lipca 2026

70 lat Unii Skowierzyn. Jubileusz pełen wspomnień, podziękowań i wyróżnień

Siedem dekad historii, pokoleń piłkarzy, działaczy i wiernych kibiców - LZS Unia Skowierzyn świętowała 70-lecie swojej działalności. Uroczystość, która odbyła się 4 lipca 2026 roku w Domu Ludowym w Skowierzynie, zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych, działaczy sportowych, sponsorów oraz osoby, które przez lata współtworzyły historię klubu. Jubileusz był okazją do wspomnień, wyróżnienia najbardziej zasłużonych oraz podziękowań za siedemdziesiąt lat pracy na rzecz lokalnego...

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Klub PG CNC Unia Skowierzyn został założony w 1956 roku. Od siedemdziesięciu lat stanowi ważny element życia społecznego i sportowego gminy Zaleszany, wychowując kolejne pokolenia piłkarzy oraz integrując mieszkańców wokół futbolu.
Jubileuszowe obchody zorganizowano w sobotę, 4 lipca 2026 roku, w Domu Ludowym w Skowierzynie. W poprzednich latach podobnym rocznicom towarzyszyły turnieje piłkarskie rozgrywane na stadionie Unii z udziałem byłych i obecnych zawodników oraz przyjaciół klubu. Tym razem sportowej rywalizacji nie było, ponieważ stadion przechodzi kompleksową modernizację obejmującą wymianę murawy oraz budowę nowoczesnych instalacji wodnych i oświetleniowych. Dzięki realizowanym inwestycjom obiekt stanie się całoroczny, a nowe oświetlenie umożliwi prowadzenie treningów i rozgrywek także w godzinach wieczornych.

Odznaczenia dla zasłużonych i słowa uznania od gości

Na polecenie prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby wręczono puchar oraz pamiątkowy grawerton dla zasłużonych działaczy klubu. Odznaczenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej wręczyli: prezes podokręgu Stalowa Wola Józef Kornatowski oraz sekretarz podokręgu Marcin Gospoś.

Związkowymi odznakami uhonorowano zasłużonych działaczy, trenerów i piłkarzy Unii Skowierzyn: Feliksa Jonaszka, Czesława Wolaka, Ryszarda Sabata, Waldemara Łebskiego, Przemysława Myszkę, Lucjana Zająca, Edmunda Myszkę, Piotra Wolaka, Artura Zająca oraz Przemysława Zająca.

Jubileusz zgromadził wielu gości. Wśród nich byli: poseł na Sejm RP Rafał Weber, wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, radna gminy Zaleszany Joanna Główka-Luty, sołtys Skowierzyna Damian Samołyk, wieloletni radny gminy Zaleszany, sołtys Skowierzyna oraz były prezes Unii Jan Wawryk, sponsorzy; Beata i Julian Szpunar, a także przedstawiciel głównego sponsora klubu - Polskiej Grupy CNC, Damian Laskowski.

Na ręce prezesa klubu Artura Zająca gratulacje i wyrazy uznania

– Pragnę podziękować wszystkim, którzy przez te 70 lat pracowali dla klubu i reprezentowali jego barwy. Jestem przekonany, że będziemy jeszcze świadkami wielu sukcesów, a wyniki będą powodem do radości i satysfakcji - podkreślił wójt gminy Zaleszany, Paweł Gardy.

Poseł Rafał Weber przekazał klubowi symboliczny worek piłek nożnych i zwrócił uwagę na rolę sportu w integrowaniu mieszkańców oraz wychowywaniu młodego pokolenia.
– Na przykładzie Unii Skowierzyn widać, że sport wspaniale integruje lokalną społeczność. Działalność klubu popularyzuje aktywność wśród dorosłych i młodzieży. Jest szansa, że o wielu młodych osobach, które dziś uprawiają tu piłkę nożną, być może jeszcze usłyszymy – mówił poseł.

Kamila Piech, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przekazała na ręce prezesa klubu okolicznościowy list gratulacyjny. Z kolei Joanna Główka-Luty, radna Gminy Zaleszany, podkreśliła znaczenie Unii Skowierzyn dla lokalnej społeczności oraz potrzebę popularyzowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w dobie rosnącego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Podziękowania za 70 lat wspólnej historii

Obchody jubileuszu były przede wszystkim świętem ludzi, którzy przez siedem dekad budowali markę klubu sportowego LZS Unia Skowierzyn. Nie zabrakło wspomnień, gratulacji i podziękowań skierowanych do zawodników, trenerów, działaczy, sponsorów oraz wiernych kibiców.

Zwieńczeniem jubileuszowego dnia była wieczorna plenerowa zabawa taneczna przy muzyce lokalnego DJ-a, która stała się okazją do wspólnego świętowania i integracji mieszkańców.

Jubileusz 70-lecia Unii Skowierzyn pokazał, że klub od lat pozostaje nie tylko miejscem sportowej rywalizacji, ale również ważnym centrum życia społecznego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz prowadzonym inwestycjom z optymizmem patrzy w przyszłość, gotowy do wychowywania kolejnych pokoleń piłkarzy i kontynuowania bogatej tradycji lokalnego futbolu.

Zdjęcia PG CNC Unia Skowierzyn i podokreg piłki nożnej w Stalowej Woli

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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