W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, także emerytowani, rodzice, absolwenci oraz uczniowie. Wśród gości znaleźli się burmistrz Niska Konrad Krzyżak, jego zastępcy Katarzyna Ożóg-Bąk i Adam Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Tofil, wiceprzewodniczący Tadeusz Wolak, a także starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa w Nisku. Następnie uczestnicy przenieśli się do budynku szkoły, gdzie powitała ich dyrektor placówki Beata Żak.

Podczas oficjalnej części głos zabrał burmistrz Konrad Krzyżak. Pogratulował szkole jubileuszu i podziękował dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie w edukację oraz wychowanie młodych mieszkańców Niska. Na ręce dyrektor Beaty Żak przekazał okolicznościowy ryngraf i kwiaty.

Nie zabrakło również występów artystycznych przygotowanych przez uczniów. Goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą historię szkoły. W szkolnym holu przygotowano także wystawy oraz ekspozycję archiwalnych dokumentów, które pozwoliły przypomnieć, jak przez lata zmieniała się placówka.

Jubileusz zakończył się przy okolicznościowym torcie i poczęstunku. Była to okazja do rozmów, wspomnień i spotkań osób, które na różnych etapach swojego życia były związane z niżańską „Jedynką”.

Źródło i zdjęcia: Gmina i Miasto Nisko