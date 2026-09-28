68-latek uciekał przed policją. Miał ponad 1,5 promila

Do zdarzenia doszło w czwartek, 24 września, po godz. 17. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy Toyoty, który poruszał się ulicą Świerkową i mógł być pod wpływem alkoholu.

Podczas patrolowania okolicy funkcjonariusze zauważyli samochód odpowiadający opisowi. Zawrócili i ruszyli za nim. Kierowca nie reagował jednak na sygnały świetlne i dźwiękowe i nie zatrzymał się do kontroli.

W pewnym momencie Toyota skręciła w boczną ulicę. Gdy policjanci dojechali na miejsce, w pobliżu samochodu zauważyli mężczyznę, który – jak ustalili – chwilę wcześniej siedział za kierownicą. 68-latek przyznał, że to on prowadził auto.

Badanie trzeźwości wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy.

W piątek 68-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Źródło: KPP Stalowa Wola