Stalowa Wola 17 października 2025

60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli świętuje w tym roku swój wyjątkowy jubileusz – 60 lat działalności. Uroczystości, które odbyły się 17 października 2025 roku, były nie tylko okazją do wspomnień i podziękowań, ale także pięknym świadectwem ogromnej roli, jaką szkoła odgrywa w życiu lokalnej społeczności.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą

Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawionej w intencji całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników.

Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli się do nowoczesnej sali sportowej „Olimpia”, zlokalizowanej tuż przy budynku szkoły. Obiekt, który został oddany do użytku w czerwcu tego roku, stał się dziś miejscem głównej części jubileuszowych obchodów.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, co nadało wydarzeniu podniosłego i patriotycznego charakteru.

Wzruszenia, gratulacje i życzenia

W imieniu senator Janiny Sagatowskiej głos zabrała Małgorzata Wojciechowska z biura senator, która nie kryła wzruszenia, podkreślając znaczenie „Piątki” w historii Stalowej Woli i ogromny wkład nauczycieli w wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.

Następnie dyrektor szkoły Dorota Kornek odczytała list gratulacyjny od posła na Sejm RP Rafała Webera, w którym parlamentarzysta dziękował za sześć dekad pracy pedagogicznej i życzył dalszych sukcesów.

Ważną częścią uroczystości były wystąpienia przedstawicieli władz miasta. Głos zabrał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który sam jest absolwentem tej szkoły. W swoim wystąpieniu skierował wiele ciepłych słów do nauczycieli, uczniów i absolwentów „Piątki”. Podkreślił znaczenie pracy pedagogów, którzy od 60 lat z oddaniem i pasją przekazują młodym ludziom wiedzę i wartości. Zwrócił się również do uczniów, życząc im, by z dumą kontynuowali tradycję swojej szkoły i zawsze pamiętali o miejscu, z którego wyruszyli w świat.

– Życzymy wam, abyście dalej pisali złotą historię tego miejsca, a tym samym złotą historię Stalowej Woli – mówił prezydent.

W dowód uznania za 60 lat działalności, pełnych miłości, oddania i pracy na rzecz młodych pokoleń, prezydent Lucjusz Nadbereżny, wraz z wiceprezydent Moniką Pachacz-Świderską i przewodniczącą Rady Miasta Agatą Krzek, przekazali na ręce dyrektor szkoły Złoty Herb Miasta Stalowej Woli.

Wspomnienia, anegdoty i słowa uznania

W dalszej części uroczystości głos zabierali kolejni goście. Eliza Walicha, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, złożyła gratulacje całej społeczności szkolnej. Dyrektorzy innych szkół podstawowych ze Stalowej Woli przekazali życzenia, kwiaty i upominki.

Swoimi wspomnieniami podzieliła się również była dyrektor szkoły Halina Wołos, która opowiadała o tym, jak wyglądała codzienność szkolna w przeszłości, jak układała się współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz jak zmieniała się szkoła przez lata.

Nie zabrakło też humoru – absolwent „Piątki” i radny Rady Miejskiej Andrzej Dorosz podzielił się anegdotami z czasów szkolnych, wywołując uśmiechy na twarzach uczestników.

Wśród osób, które zabrały głos, była również dyrektor Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli, Joanna Dziakowicz. Podkreśliła, że około 80 procent dzieci z jej placówki kontynuuje edukację właśnie w PSP nr 5, co jest najlepszym dowodem zaufania rodziców oraz wysokiego poziomu nauczania w tej szkole. Złożyła gratulacje z okazji jubileuszu, a jako że kierowane przez nią przedszkole ma profil ekologiczny, przekazała na ręce dyrektor Doroty Kornek symboliczny prezent – „las w słoiku”.

Sześć dekad historii i piękne występy uczniów

Część oficjalna uroczystości była przeplatana występami artystycznymi uczniów, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Były tańce, śpiew i recytacje, a każde z tych wystąpień w piękny i wzruszający sposób podkreślało znaczenie jubileuszu oraz przypominało historię szkoły. Młodzi artyści z ogromnym zaangażowaniem i dumą zaprezentowali swoje talenty, wprowadzając publiczność w wyjątkowy, pełen emocji nastrój.

Szkoła, która buduje przyszłość

Jubileusz 60-lecia PSP nr 5 był nie tylko okazją do podsumowania bogatej historii placówki, ale również do spojrzenia w przyszłość. Nowoczesna infrastruktura, zaangażowana kadra pedagogiczna i wsparcie lokalnej społeczności sprawiają, że „Piątka” pozostaje ważnym miejscem na edukacyjnej mapie Stalowej Woli – miejscem, które od sześciu dekad nie tylko uczy, ale przede wszystkim wychowuje, kształtuje charaktery i rozwija talenty.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu