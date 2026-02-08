Miesięcznik
6 złotych medali bokserów Stali Stalowa Wola i 3 miejsce drużynowo

Ponad 300 zawodników z ponad 40 klubów, także z zagranicy, rywalizowało w XI Międzynarodowym Turnieju w Boksie Olimpijskim o Puchar Burmistrza Boguchwały. Bardzo dobrze zaprezentowała się reprezentacja SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team, która wywalczyła sześć złotych medali i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Niechobrz w gminie Boguchwała był areną dwudniowych międzynarodowych zmagań pięściarskich. Do XI edycji prestiżowego turnieju stanęli zawodnicy z Polski oraz ze Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Austrii. Walki toczyły się równolegle na dwóch ringach. Łącznie rozegrano 140 pojedynków turniejowych oraz kilkanaście walk sparingowych.
Świetnie spisali się podopieczni trenera Beniamina Zarzecznego. Szóstka stanęła na najwyższym stopniu podium. Złote medale zdobyli: Maja Dul w kategorii kadetek do 70 kg, która efektownie zakończyła swoją walkę przed czasem w pierwszej rundzie, Filip Klimek (senior 71 kg) oraz Maciej Herdzik (junior 65 kg), Wiktor Skiba w kategorii seniorów +91 kg, a także dwaj debiutanci w kategorii senior: Mikołaj Siembida i Patryk Zarębski. Ten ostatni, podobnie jak Maja Dul, zwyciężył przed czasem w pierwszej rundzie.

Oto wyniki walk z udziałem bokserów Stali Stalowa Wola (na pierwszym miejscu):
Sobota, ring A
Kadetka 70 kg: Maja Dul - Julia Augustynek (Berej Boxing Lublin) RSC 1
Kadet 52 kg: Alan Sokólski - Bartosz Sławiński (Sporty Walki Gostyń) RSC 1
Kadet 70 kg: Jan Bąk - Nikita Mudrak (Ukraina Boxing Team) 1:2
Junior 55 kg: Alex Sitarski - Hubert Polach (Stal Rzeszów) 1:2
Junior 65 kg: Maciej Herdzik - Stanisław Kharchenko (BBB Serca Krakowa) 2:1
Junior 75 kg: Mateusz Skibski - Stanislav Sivy (Miko Fit Box Słowacja) 3:0
Senior 70 kg: Filip Klimek - Szymon Łętocha (BooM Boxing Studio Kraków) 3:0
Senior 90 kg: Wiktor Skiba - Filip Banachiewicz (Olimp Chełm) 3:0

Sobota, ring B
Młodzik 40 kg: Dorian Urbanik - Luca Balas (Basti Box Rumunia) 0:3
Młodzik 50 kg: Franciszek Kredens - Alan Bartoszewski (Wisłok Rzeszów) 0:3
Kadet 66 kg: Filip Wojtyna - Tomas Smolak (SM Słowacja) 0:3
Junior 60 kg: Kacper Dziura - Szymon Szostak (Magic Boxing Brzesko) RSC 1
Senior 60 kg: Hubert Sieradzki - Norbert Parkosz (Iryda Mielec) 0:3
Senior 75 kg: Mikołaj Siembida - Mikołaj Mazur (Armagedon Jędrzejów) 3:0
Senior 75 kg: Patryk Zarębski - Bartosz Kaczmarek (Morsy Dębica) RSC 1

Finały
Ring A
Junior 60 kg: Kacper Dziura - Xavier Gajecki (Gimnasion Boguchwała) 0:3
Ring B
Młodzik 48 kg: Franciszek Kredens - Juliusz Biernacki (Sporty Walki Gostyń) RSC 1
Senior 70 kg: Filip Klimek - Jan Pilsyk (Tatrzańska Akademia Boksu) 3:0
Kadet 52 kg: Alan Sokólski - Alex Klimek (PACO Lublin) 1:2
Junior 65 kg: Maciej Herdzik - Adam Szatmari (Węgry) 3:0
Junior 65 kg: Albert Kozioł - Oliwier Indyk (Iryda Mielec) 0:3
Junior 75 kg: Mateusz Skibski - Mykola Arseniev (Ukraine Boxing Team) 0:3

Zdjęcia: SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team

