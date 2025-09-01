6. Memoriał Lucjana Treli, czyli boks na ringu w... MDK w Stalowej Woli

W tym roku organizatorzy zdecydowali się na zmianę formuły zawodów. Zamiast klasycznego turnieju, memoriał rozegrano w formie meczu bokserskiego: Stal Stalowa Wola kontra Goście – drużyna złożona z zawodników różnych klubów. Dzięki temu szansę zaprezentowania się na ringu otrzymali wszyscy pięściarze gospodarzy.

Publiczność obejrzała 11 punktowanych walk, które naprawdę stały na dobrym poziomie sportowym. Aż siedem z nich zakończyło się zwycięstwem stalowowolskiej młodzieży, co ostatecznie pozwoliło wygrać naszej Stali to spotkanie 14:8.

Najwięcej emocji przyniosły końcowe pojedynki memoriału. W kategorii junior 71 kg naprzeciw siebie stanęli Samuel Kulik ze Stali Rzeszów – ubiegłoroczny mistrz Polski kadetów – oraz Filip Klimek ze Stali Stalowa Wola, brązowy medalista tegorocznych mistrzostw Polski juniorów w Wejherowie. Pojedynek stał na wysokim poziomie i był prawdziwą ucztą dla miłośników szermierki na pięści. Taką, która mogła zadowolić nawet najbardziej wymagających kibiców boksu.

Równie efektowny okazał się ostatni bój wieczoru. Mikołaj Siembida ze Stali Stalowa Wola, niesiony dopingiem licznie zgromadzonych przyjaciół i sympatyków, pokonał jednogłośnie na punkty Oskara Korpala z przemyskiego Slavic Fight Club. Atmosfera tej walki, pełnej determinacji i sportowej pasji, była doskonałym zwieńczeniem całego memoriału.

Zanim jednak rozpoczęły się starcia międzyklubowe, publiczność obejrzała wewnętrzny pojedynek dwóch reprezentantów Stali Stalowa Wola w kategorii kadet 66 kg – Filipa Wojtyny i Huberta Sieradzkiego. Po wyrównanym i zaciętym starciu sędziowie ogłosili remis. Całość wydarzenia uzupełniły także walki pokazowe, w których zaprezentowali się najmłodsi wychowankowie Stalowa Wola Boxing Team, dając dowód, że przyszłość miejscowego boksu rysuje się w jasnych barwach. W ringu zaprezentowali się: Olaf Golik, Igor Opaliński, Dorian Urbanik, Amelia Lebioda, Alan Sokólski, Bartłomiej Niedźwiedź. Bokserów Stali Stalowa Wola przygotowywała na turniej trójka trenerów: Beniamin Zarzeczny, Łukasz Podstawski i Tobiasz Zarzeczny.

Patronat honorowy nad turniejem objęli: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Organizatorem memoriału było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team.

Wyniki walk, na pierwszym miejscu zawodnicy Stali Stalowa Wola Boxing Team

Młodzik 44 kg: Franciszek Kredens - Wojciech Kawalec (Stal Rzeszów) RSC II runda

Młodzik 48 kg: Artem Skorkiin - Kacper Jagiełło (Gawra Krosno) 0:3

Młodzik 70 kg: Jan Bąk - Maksymilian Czasnyka (Stal Rzeszów) 2:1

Kadet 57 kg: Alex Sitarski - Jakub Marczydło (Stal Rzeszów) 0:3

Kadet 75 kg: Mateusz Skibski - Kevin Marszałek (Gawra Krosno) 2:0 (2 do remisu)

Junior 60 kg: Kacper Dziurą - Radosław Kędra (Gawra Krosno) RSC II runda

Junior 63,5 kg: Albert Kozioł - Nikodem Krawczyk (Stal Rzeszów) 0:3

Junior 63,5 kg: Maciej Herdzik - Antoni Zawadzki (Stal Rzeszów) 1:2

Junior 75 kg: Patryk Zarębski - Karol Pikuła (Gawra Krosno) 3:0

Junior 71 kg: Filip Klimek - Samuel Kulik (Stal Rzeszów) 3:0

Junior 75 kg: Mikołaj Siembida - Oskar Korpal (Slavic Fight Club Przemyśl) 3:0

Najlepsza walka turnieju: Maciej Herdzik - Antoni Zawadzki, najlepszy technik: Filip Klimek, najlepszy zawodnik Mikołkaj Siembida