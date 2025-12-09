54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos

W jego historii zapisały się dziesiątki wybitnych zawodników — m.in. Lucjan Trela, Stanisław Kluk, Ewa Żerdecka czy Joanna Jóźwik. Dziś szukamy kolejnych nazwisk, które zasłużą na miano najpopularniejszych sportowców naszego miasta.

Głosowanie rozpoczęte!

Głosować można na zawodników w czterech kategoriach:

Najpopularniejszy Sportowiec 2025 (Złota Dziesiątka z 20 nominowanych)

Trener Roku 2025

Talent Roku 2025

Master Roku 2025

Głosowanie trwa od 8 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. (do północy).

Wyniki ogłosimy 24 stycznia 2026 r. na portalu i w miesięczniku „Sztafeta”.

Jak głosować?

Można to zrobić na dwa sposoby:

SMS na numer 73480 (koszt 3,69 zł brutto)

Treści SMS przypisane do każdego kandydata znajdują się w opisach sylwetek.

Kupony z miesięcznika „Sztafeta”

Dostępne w wydaniach: grudzień 2025 i styczeń 2026.

Kupony należy dostarczyć do redakcji:

Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola

Poznaj wszystkich nominowanych!

Stworzyliśmy specjalny serwis plebiscytowy na portalu Sztafeta.pl — znajdziecie go tuż pod głównym banerem strony.

Tam znajdują się kompletne prezentacje kandydatów w każdej kategorii:

Najpopularniejszy Sportowiec – Złota Dziesiątka (20 kandydatów)

https://sztafeta.pl/artykuly/najpopularniejszy-sportowiec-stalowej-woli-2025-poznaj-20-wyjatkowych-kandydatow-rusza-glosowanie-czytelnikow

Trener Roku 2025 (5 kandydatów)

https://sztafeta.pl/artykuly/trener-roku-2025-pieciu-szkoleniowcow-ktorzy-tworza-sportowe-sukcesy-stalowej-woli

Talent Roku 2025 (5 kandydatów)

https://sztafeta.pl/artykuly/talent-roku-2025-piec-mlodych-sportowych-perel-stalowej-woli-poznaj-nominowanych

Master Roku 2025 (10 kandydatów)

https://sztafeta.pl/artykuly/master-roku-2025-dziesieciu-pasjonatow-ktorzy-udowadniaja-ze-sport-nie-ma-wieku-poznaj-nominowanych

A już wkrótce…

W serwisie plebiscytowym dostępna będzie aktualizowana na bieżąco tabela z wynikami głosowania SMS, dzięki której będziecie mogli śledzić, kto prowadzi w wyścigu po sportowe wyróżnienia.

Wybierzmy razem sportowe osobowości 2025 roku!

Zapraszamy do oddawania głosów i wspólnego tworzenia kolejnego rozdziału sportowej historii Stalowej Woli.