54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos

W jego historii zapisały się dziesiątki wybitnych zawodników — m.in. Lucjan Trela, Stanisław Kluk, Ewa Żerdecka czy Joanna Jóźwik. Dziś szukamy kolejnych nazwisk, które zasłużą na miano najpopularniejszych sportowców naszego miasta.
Głosowanie rozpoczęte!
Głosować można na zawodników w czterech kategoriach:
-
Najpopularniejszy Sportowiec 2025 (Złota Dziesiątka z 20 nominowanych)
-
Trener Roku 2025
-
Talent Roku 2025
-
Master Roku 2025
Głosowanie trwa od 8 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. (do północy).
Wyniki ogłosimy 24 stycznia 2026 r. na portalu i w miesięczniku „Sztafeta”.
Jak głosować?
Można to zrobić na dwa sposoby:
SMS na numer 73480 (koszt 3,69 zł brutto)
Treści SMS przypisane do każdego kandydata znajdują się w opisach sylwetek.
Kupony z miesięcznika „Sztafeta”
Dostępne w wydaniach: grudzień 2025 i styczeń 2026.
Kupony należy dostarczyć do redakcji:
Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola
Poznaj wszystkich nominowanych!
Stworzyliśmy specjalny serwis plebiscytowy na portalu Sztafeta.pl — znajdziecie go tuż pod głównym banerem strony.
Tam znajdują się kompletne prezentacje kandydatów w każdej kategorii:
Najpopularniejszy Sportowiec – Złota Dziesiątka (20 kandydatów)
https://sztafeta.pl/artykuly/najpopularniejszy-sportowiec-stalowej-woli-2025-poznaj-20-wyjatkowych-kandydatow-rusza-glosowanie-czytelnikow
Trener Roku 2025 (5 kandydatów)
https://sztafeta.pl/artykuly/trener-roku-2025-pieciu-szkoleniowcow-ktorzy-tworza-sportowe-sukcesy-stalowej-woli
Talent Roku 2025 (5 kandydatów)
https://sztafeta.pl/artykuly/talent-roku-2025-piec-mlodych-sportowych-perel-stalowej-woli-poznaj-nominowanych
Master Roku 2025 (10 kandydatów)
https://sztafeta.pl/artykuly/master-roku-2025-dziesieciu-pasjonatow-ktorzy-udowadniaja-ze-sport-nie-ma-wieku-poznaj-nominowanych
A już wkrótce…
W serwisie plebiscytowym dostępna będzie aktualizowana na bieżąco tabela z wynikami głosowania SMS, dzięki której będziecie mogli śledzić, kto prowadzi w wyścigu po sportowe wyróżnienia.
Wybierzmy razem sportowe osobowości 2025 roku!
Zapraszamy do oddawania głosów i wspólnego tworzenia kolejnego rozdziału sportowej historii Stalowej Woli.
Komentarze