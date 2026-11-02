54 nowe łóżka trafią do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Dokument podpisali wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul oraz przedstawiciele powiatu: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Stanisław Sobieraj.

W ramach zadania placówka otrzyma 54 łóżka rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem. Wśród zakupów znajdą się m.in. materace, szafki przyłóżkowe oraz statywy do kroplówek.

- Bardzo cieszę się z otrzymanego dofinansowania, które pozwoli nam zrealizować tę inwestycję. To ważne i potrzebne przedsięwzięcie, które przełoży się na poprawę warunków pobytu oraz komfortu pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. To również dobry krok w kierunku wzmacniania opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia i rehabilitacji w naszym powiecie - podkreśla starosta Janusz Zarzeczny.