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Fot. sztafeta.pl
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Stalowa Wola 2 listopada 2026

54 nowe łóżka trafią do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli zostanie wyposażony w 54 nowe łóżka rehabilitacyjne. To efekt umowy podpisanej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Inwestycja będzie kosztować 707 400 zł, z czego aż 565 920 zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa. Pozostałą część sfinansuje Powiat Stalowowolski.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dokument podpisali wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul oraz przedstawiciele powiatu: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Stanisław Sobieraj.

W ramach zadania placówka otrzyma 54 łóżka rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem. Wśród zakupów znajdą się m.in. materace, szafki przyłóżkowe oraz statywy do kroplówek.

- Bardzo cieszę się z otrzymanego dofinansowania, które pozwoli nam zrealizować tę inwestycję. To ważne i potrzebne przedsięwzięcie, które przełoży się na poprawę warunków pobytu oraz komfortu pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. To również dobry krok w kierunku wzmacniania opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia i rehabilitacji w naszym powiecie - podkreśla starosta Janusz Zarzeczny.

Fot. PUW Rzeszów
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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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