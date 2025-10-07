Miesięcznik
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 54-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego, który w niedzielny poranek zgubił się w lesie i nie mógł samodzielnie wrócić z powodu urazu nogi. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów i wykorzystaniu danych lokalizacyjnych w telefonie, mężczyzna został odnaleziony i trafił pod opiekę medyków.

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do dyżurnego stalowowolskiej policji po godzinie 7 rano. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że samotnie wszedł do lasu w miejscowości Brandwica, gdzie stracił orientację w terenie. Jak przekazał, miał też problem z poruszaniem się z powodu urazu nogi.

Policjanci natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą, utrzymując kontakt telefoniczny z poszkodowanym. Poprosili go o wysłanie swojej lokalizacji na wskazany numer - i to właśnie ten krok okazał się kluczowy. Okazało się, że mężczyzna wcale nie znajdował się w Brandwicy, lecz w rejonie ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli.

Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce, udzielili mężczyźnie pomocy i wyprowadzili go z lasu. Następnie przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Policjanci przypominają, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do wypraw w teren:

  • nie wybierajmy się do lasu samotnie,

  • informujmy bliskich o planowanej trasie,

  • miejmy przy sobie w pełni naładowany telefon,

  • korzystajmy z aplikacji lokalizacyjnych.

