54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji

Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do dyżurnego stalowowolskiej policji po godzinie 7 rano. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że samotnie wszedł do lasu w miejscowości Brandwica, gdzie stracił orientację w terenie. Jak przekazał, miał też problem z poruszaniem się z powodu urazu nogi.

Policjanci natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą, utrzymując kontakt telefoniczny z poszkodowanym. Poprosili go o wysłanie swojej lokalizacji na wskazany numer - i to właśnie ten krok okazał się kluczowy. Okazało się, że mężczyzna wcale nie znajdował się w Brandwicy, lecz w rejonie ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli.

Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce, udzielili mężczyźnie pomocy i wyprowadzili go z lasu. Następnie przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Policjanci przypominają, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do wypraw w teren: