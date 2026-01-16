53-latek zatrzymany na terenie powiatu niżańskiego. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości często zmieniają miejsce zamieszkania, licząc na uniknięcie odpowiedzialności karnej lub odroczenie odbycia kary. Policjanci wydziałów kryminalnych konsekwentnie prowadzą jednak działania, których celem jest zatrzymywanie takich osób i doprowadzanie ich przed sąd

W piątek policjanci uzyskali informację, że poszukiwany 53-latek może przebywać na terenie powiatu niżańskiego. Kryminalni niezwłocznie udali się pod ustalony adres, gdzie zatrzymali mężczyznę, zakuli go w kajdanki i przewieziony został do aresztu.

O zatrzymaniu natychmiast powiadomiono Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, które przekazało informację stronie niemieckiej. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, która prowadzi procedurę ekstradycyjną.

Policja przypomina, że każdy, kto posiada informacje na temat osób poszukiwanych lub ukrywających się przed organami ścigania, może je zgłaszać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: KPP Nisko