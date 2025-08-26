Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Nisko 26 sierpnia 2025

53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości

We wtorek, 26 sierpnia niżańscy policjanci prowadzili akcję "Trzeźwy poranek". W ciągu kilku godzin skontrolowano ponad 600 kierowców. Jeden z nich, wsiadł za kierownicę, pomimo wcześniej wypitego alkoholu. 53-letni kierowca fiata, miał ponad pół promila w swoim organizmie.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

-Policjanci ruchu drogowego, wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości dziś w godzinach od 5 do 8, prowadzili działania "Trzeźwy poranek". Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Akcja, była prowadzona równolegle na terenie całego województwa - informuje KPP w Nisku. 

W ciągu kilku godzin na terenie powiatu niżańskiego, funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 600 kierowców. Spośród wszystkich przebadanych, jeden zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo wcześniej wypitego alkoholu.

-Zatrzymany do kontroli na terenie Jeżowego 53-latek, kierował fiatem mając ponad pół promila alkoholu w swoim organizmie. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości, mieszkańcowi powiatu rzeszowskiego grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności - informuje KPP w Nisku. 

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!
Jarocin
Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!
Dzwon obok monumentu
Stalowa Wola
Dzwon obok monumentu
Dziękowali za tegoroczne plony
Rudnik nad Sanem
Dziękowali za tegoroczne plony
Święto Niska już w tę niedzielę
Nisko
Święto Niska już w tę niedzielę
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
Stalowa Wola
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
45-latek odpowie za uprawę konopi i posiadanie narkotyków
Stalowa Wola
45-latek odpowie za uprawę konopi i posiadanie narkotyków
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Stalowa Wola
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu