53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości

-Policjanci ruchu drogowego, wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości dziś w godzinach od 5 do 8, prowadzili działania "Trzeźwy poranek". Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Akcja, była prowadzona równolegle na terenie całego województwa - informuje KPP w Nisku.

W ciągu kilku godzin na terenie powiatu niżańskiego, funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 600 kierowców. Spośród wszystkich przebadanych, jeden zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo wcześniej wypitego alkoholu.

-Zatrzymany do kontroli na terenie Jeżowego 53-latek, kierował fiatem mając ponad pół promila alkoholu w swoim organizmie. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości, mieszkańcowi powiatu rzeszowskiego grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności - informuje KPP w Nisku.