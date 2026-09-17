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Nisko 17 września 2026

52-latek zgubił się podczas grzybobrania

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 52-letniego mieszkańca Nowosielca, który wybrał się na grzyby i stracił orientację w lesie. Mężczyzna miał przy sobie telefon, jednak urządzenie się rozładowało. Po około półtorej godziny poszukiwań został odnaleziony przez policjantów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 września. Około godz. 21 policjanci z Niska otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 52-letniego mieszkańca Nowosielca. Mężczyzna około dwie godziny wcześniej wyszedł do lasu na grzyby. Gdy nie wrócił do domu, zaniepokojona rodzina powiadomiła służby.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku skierował we wskazany rejon policyjne patrole. Kontakt z zaginionym był utrudniony - choć zabrał ze sobą telefon komórkowy, jego bateria zdążyła się rozładować.

Rozpoczęły się poszukiwania. Po około 1,5 godz. funkcjonariusze odnaleźli 52-latka. Mężczyzna był cały i zdrowy i został przekazany rodzinie.

Policja apeluje do grzybiarzy

Nawet osoby dobrze znające las mogą stracić orientację w terenie. Szczególnie niebezpieczne może być grzybobranie późnym popołudniem i wieczorem, gdy szybko zapada zmrok.

Przed wyjściem do lasu warto poinformować bliskich, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Należy również zabrać w pełni naładowany telefon, a przy dłuższej wyprawie przydatny może być powerbank. W plecaku warto mieć latarkę, wodę, coś do jedzenia oraz cieplejszą odzież.

Policjanci radzą również, aby nie zapuszczać się w nieznane rejony lasu, szczególnie w pojedynkę. Osoby wybierające się na grzyby w grupie powinny pozostawać ze sobą w kontakcie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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