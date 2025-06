50 punktów na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Prezydent przedstawił plan obrad

Raport o stanie miasta i wotum zaufania

– To będzie sesja absolutoryjna, radni miasta Stalowej Woli będą dyskutować nad raportem o stanie miasta za rok 2024 i jednocześnie w głosowaniu będą decydować o udzieleniu wotum zaufania dla mojej osoby – zapowiedział prezydent. Jak dodał, mimo sukcesów, rok 2024 był też jednym z najtrudniejszych dla miasta, z momentami wręcz kryzysowymi. – Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie okazją do wyciągnięcia wniosków, zapoznania się z dodatkowymi informacjami, które są wynikiem podsumowań, kontroli.



Inwestycje i finansowanie Aqua Parku

Podczas sesji omawiane będą również sprawy bieżące, w tym zabezpieczenie środków na duże przetargi. Kluczowym projektem rozwojowym jest Aqua Park Stalowa Wola, dla którego trwa właśnie drugi przetarg.

– Równolegle przygotowujemy wszystkie narzędzia finansowe, zarówno projekt o dofinansowanie ze źródeł europejskich, jak i z Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo przedstawimy projekt uchwały o ubieganie się o 10 mln zł z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – preferencyjnego finansowania zwrotnego z oprocentowaniem 2 proc. – poinformował prezydent.



Zmiany w oświacie i nowa siedziba przedszkola

W porządku obrad znalazł się także pakiet uchwał oświatowych. Jedna z nich dotyczy finalizacji przeniesienia Przedszkola nr 9 do nowego obiektu przy ul. Okulickiego.

– To przedszkole powstaje w miejscu dawnego Przedszkola nr 12. Prace dobiegają końca. Będziemy też podejmować decyzje dotyczące likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – proces, który trwa od wiosny – przypomniał prezydent.

Transformacja gospodarki komunalnej

Jednym z ważnych punktów będzie także głosowanie nad likwidacją Zakładu Administracji Budynków i powołaniem nowej spółki – Nieruchomości Stalowa Wola.

– To spółka, która przejmie wszystkie dotychczasowe zadania ZAB. Rozpocznie swoją działalność od 1 stycznia 2026 roku. Pracownicy ZAB przejdą do niej z zachowaniem wszystkich praw wynikających z kodeksu pracy – zapewnił prezydent.

Druga uchwała również porządkująca strukturę miasta, dotyczy uregulowania sytuacji z Miejskim Zakładem Komunalnym.

- Podjęliśmy decyzję, że udziały, które dzisiaj są w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółki Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, te udziały należały w części do MZB i MZK, zostaną one przez miasto Stalowa Wola odzyskane w stu procentach - wyjaśnił prezydent.

Podkreślił jednocześnie, że ta zmiana nie wpłynie w żaden sposób na bieżące funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Wręcz przeciwnie – komunikacja ma się rozwijać. Już niebawem do Stalowej Woli trafi pięć nowych autobusów elektrycznych, a kolejne pojazdy są na etapie przygotowań przetargowych. – Docelowo planujemy mieć flotę 30 nowoczesnych, bezemisyjnych autobusów – zapowiedział prezydent.

Nowe mieszkania i sprzedaż nieruchomości

Rada Miejska zajmie się także decyzjami majątkowymi. W planach są kolejne sprzedaże gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

– Obserwujemy duże zainteresowanie deweloperów. To szansa na zatrzymanie mieszkańców. Na ulicach Leśnej, w Rozwadowie, Charzewicach i przy Al. Jana Pawła II wkrótce rozpocznie się budowa blisko tysiąca mieszkań – poinformował prezydent.

W porządku obrad znajdzie się również uchwała o sprzedaży działki o powierzchni 6 ha przy ul. Energetyków oraz działek jednorodzinnych przy ul. Świerkowej.

Hotel Hutnik na sprzedaż

W porządku obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej znalazła się uchwała dotycząca ogłoszenia przetargu na sprzedaż Hotelu Hutnik – jednego z najbardziej rozpoznawalnych, choć dziś nieco zapomnianych budynków w Stalowej Woli.

– To obiekt, który jest elementem naszej historii, ale miasto i jego instytucje nie są od tego, aby prowadzić hotele – zaznaczył prezydent. Podkreślił, że sprzedaż odbędzie się w trybie otwartego, konkurencyjnego przetargu, w którym liczy na pojawienie się inwestora gotowego do rewitalizacji hotelu i przywrócenia mu dawnego znaczenia.

Ponadto kwestia funkcjonowania kasyna, które się tam znajduje na pewno nie będzie przy udziale miasta Stalowej Woli. To od przyszłego właściciela będzie zależało w pełni funkcjonowanie tego obiektu.

Nowe nazwy ulic i inwestycje rowerowe

Pod obrady trafi również propozycja nadania nazwy „Seulska” jednej z nowo wybudowanych ulic strefowych prowadzących do zakładu SK Nexilis.

– To wniosek inwestora w ramach współpracy międzynarodowej. Komisja zaopiniowała go pozytywnie, ja również go popieram – mówił prezydent.

Wspólnie z gminami Nisko, Zaleszany i Pysznica, miasto pracuje nad dużym projektem infrastruktury rowerowej.

– Modernizujemy ciąg od galerii VIVO! do granicy z Niskiem. Powstaną pasy rowerowe separowane zielenią, nowe chodniki, oświetlenie i bezpieczne przejścia dla pieszych. W porozumieniu z powiatem przejmujemy administrowanie ścieżkami i zielenią w tym rejonie – ogłosił prezydent.

Most i obwodnica – miasto rezygnuje z odszkodowań

Na koniec konferencji prezydent odniósł się do kwestii budowy trzeciego mostu na Sanie oraz nowej obwodnicy gospodarczej.

– W ramach budowy trzeciego mostu na Sanie jest naliczone odszkodowanie w wysokości 2 mln 300 tys, które mogłoby miasto pozyskać. Jednak w ramach porozumienia, aby kolejne inwestycje powstawały na terenie miasta Stalowej Woli, samorząd zrzeka się tego odszkodowania. Powstaje w Stalowej Woli inwestycja warta blisko 400 mln złotych, która pisze nową oś transportową i trudno by było w takiej sytuacji od marszałka województwa podkarpackiego, inwestora, żądać wypłaty odszkodowania. Tak samo się dzieje w przypadku realizacji nowej obwodnicy gospodarczej za ponad 360 mln złotych – podsumował.