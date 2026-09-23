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Stalowa Wola 23 września 2026

5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty

Do kolizji z udziałem nietrzeźwego rowerzysty doszło na ul. Okulickiego w Stalowej Woli. 37-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę po alkoholu i spowodowanie kolizji dostał mandaty na łączną kwotę 5 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 22 września przed godz. 16. Jak ustalili policjanci, 37-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Toyocie i doprowadził do zderzenia.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość uczestników kolizji. Badanie rowerzysty wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Na szczęście nikt nie został ranny. Dla 37-latka zdarzenie zakończyło się jednak wysoką karą finansową. Policjanci ukarali go mandatami za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji. Łącznie musi zapłacić 5 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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