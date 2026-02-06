Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 6 lutego 2026

5 lutego - ważna data w historii polskiej gospodarki!

Dokładnie 5 lutego 1937 roku, decyzją Komisji Budżetowej Sejmu Rzeczypospolitej, rozpoczęto realizację jednej z najważniejszych inwestycji gospodarczych II RP - Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił plan budowy COP-u, który został zatwierdzony przez Sejm i stał się kluczowym elementem rozwoju przemysłowego kraju w okresie międzywojennym.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Centralny Okręg Przemysłowy obejmował obszar w widłach rzek Wisły i Sanu i był jedną z największych inwestycji gospodarczych II Rzeczypospolitej. Jego celem było uprzemysłowienie słabo rozwiniętych terenów Polski południowo‑wschodniej, zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększenie potencjału obronnego państwa. W ramach COP-u powstały liczne nowoczesne zakłady przemysłowe oraz ośrodki produkcji - między innymi zakłady lotnicze w Mielcu i Rzeszowie, huta w Stalowej Woli, fabryki zbrojeniowe oraz inne ważne inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju regionu i całej gospodarki.

W niedzielę, 15 lutego, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli zaprasza na prelekcję: „5 lutego 1937: Narodziny COP – jak ogłoszono Centralny Okręg Przemysłowy”.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane kulisy tej przełomowej decyzji, jej cele oraz wpływ COP na polską gospodarkę i mapę przemysłową regionu.

Wstęp: 1 zł
Prowadzenie: Wojciech Stącel

To doskonała okazja, aby bliżej poznać historię jednej z najważniejszych inwestycji międzywojennej Polski i zobaczyć, jak Centralny Okręg Przemysłowy ukształtował przemysłowy krajobraz naszego regionu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

