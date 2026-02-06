5 lutego - ważna data w historii polskiej gospodarki!

Centralny Okręg Przemysłowy obejmował obszar w widłach rzek Wisły i Sanu i był jedną z największych inwestycji gospodarczych II Rzeczypospolitej. Jego celem było uprzemysłowienie słabo rozwiniętych terenów Polski południowo‑wschodniej, zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększenie potencjału obronnego państwa. W ramach COP-u powstały liczne nowoczesne zakłady przemysłowe oraz ośrodki produkcji - między innymi zakłady lotnicze w Mielcu i Rzeszowie, huta w Stalowej Woli, fabryki zbrojeniowe oraz inne ważne inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju regionu i całej gospodarki.

W niedzielę, 15 lutego, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli zaprasza na prelekcję: „5 lutego 1937: Narodziny COP – jak ogłoszono Centralny Okręg Przemysłowy”.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane kulisy tej przełomowej decyzji, jej cele oraz wpływ COP na polską gospodarkę i mapę przemysłową regionu.

Wstęp: 1 zł

Prowadzenie: Wojciech Stącel

To doskonała okazja, aby bliżej poznać historię jednej z najważniejszych inwestycji międzywojennej Polski i zobaczyć, jak Centralny Okręg Przemysłowy ukształtował przemysłowy krajobraz naszego regionu.