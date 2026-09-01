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To się nazywa debiut! 5-letni Franek Drzymała rozpoczął rywalizację na ogólnopolskim podwórku od trzeciego miejsca w kategorii junior 14-16 lat (fot. Maciej Krawiec)
3.3 / 5
Stalowa Wola Zaleszany 1 września 2026

5-latek na podium! Franciszek Drzymała zachwycił na zawodach modelarskich w Turbi

Za nami najważniejsze zawody tego sezonu w modelarstwie samolotowym organizowane przez Aeroklub Stalowowolski. W ubiegły weekend odbyła się już czwarta edycja Ogólnopolskich Zawodów Modeli Termicznych F3L "RC Pany Cup". Do Turbi zjechali modelarze z całej Polski. Znakomicie spisali się gospodarze, reprezentanci Modelarni Lotniczej w Stalowej Woli, zawodnicy Aeroklubu Stalowowolskiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na szczególne wyróżnienie zasłużył debiutujący w oficjalnych zawodach 5-letni Franciszek Drzymała, który w klasyfikacji końcowej zajął trzecie miejsce w kategorii juniorów do 18 lat.Na podium stanął także jego ojciec - Wojciech Drzymała, najbardziej utytułowany modelarz stalowowolskiego klubu, multimedalista mistrzostw Polski. Tym razem zajął trzecie miejsce w kategorii open, którą wygrał jego kolega klubowy, Mariusz Jaroszak ze Stalowej Woli.

– W sobotę pogoda płatała nam figle. Już po wylaniu dwóch grup pierwszej rundy musieliśmy zrobić przerwę bo zaczęło padać. Zawody udało się wznowić po południu i do wieczora zakończyliśmy osiem rund. W niedzielę pogoda była już dużo lepsza. Od samego rana świeciło słońce i wiał tylko bardzo lekki wiatr. Dzięki temu do 13 „wylataliśmy” kolejne cztery rundy - relacjonują organizatorzy zawodów.

Modele Termiczne F3L, a więc te które można było podziwiać na lotnisku w Turbi to klasa szybowców termicznych sterowanych radiowo. Modele mają maksymalną rozpiętość dwóch metrów; są głównie zbudowane z drewna; i są sterowane tylko za pomocą steru kierunku, steru wysokości i spoilera(ów). Do startu używa się gumowej liny i holu.

Organizatorem zawodów był Kamil Koszyczek przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i Aeroklubu Stalowowolskiego.

A tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z modelarstwem i lotnictwem, zapraszamy do modelarnii przy ul. Staszica 15B w Stalowej Woli. Trwają zapisy do sekcji modelarskiej, która działa już od 1957 roku i dla wielu jej wychowanków była początkiem drogi do kariery pilota czy inżyniera. Zapisy TUTAJ

Najlepsi zawodnicy:

Open: 1. Mariusz Jaroszak (Aeroklub Stalowowolski), 2. Tomasz Ciechanowicz (Aeroklub Gdański), 3. Wojciech Drzymała (Aeroklub Stalowowolski).

Junior: 1. Hubert Obszyński (Aeromodelklub Artbem Warszawa), 2. Hubert Barański (Aeroklub Stalowowolski), 3. Franciszek Drzymała (Aeroklub Stalowowolski).

Senior: 1. Jakub Bury (Aeroklub Gdański), 2. Mieczysław Żuchowski (Aeroklub Elbląski), 3. Krzysztof Gawłowski (Aeroklub Podhalański).

Fot. Maciej Krawiec

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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