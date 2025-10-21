Na czym polega zabawa i dlaczego jest tak groźna

Zasady wydają się proste - „uciekasz”, liczysz na zainteresowanie, jesteś w centrum poszukiwań. Im więcej osób bierze udział w akcji, im bardziej skomplikowane staje się twoje ukrycie - tym więcej „punktów” zdobywasz.

Tyle tylko, że realia są całkowicie inne:

Utrudnione poszukiwania - uczestnik często celowo ogranicza kontakt i stawia przeszkody.

Wykorzystywane są zasoby służb ratowniczych i policyjnych, choć zaginięcie wynika nie z realnego zagrożenia, lecz „gry”.

W skrajnych przypadkach takie wyzwanie może skończyć się tragicznie - tymczasowy brak kontaktu, przebywanie w niebezpiecznym miejscu, zmęczenie, zły stan zdrowia, a nawet śmierć nastolatków podejrzewanych o udział.

Trend ten nie wybiera - dzieje się w całej Polsce, także w mniejszych miejscowościach. Warto być czujnym: nasze miasta i wsie również mogą być miejscem, w którym młodzi ludzie zostaną zainspirowani tym rodzajem „zabawy”.

Służby apelują, zwłaszcza że skutki mogą dotknąć rodzin, społeczności, a także odciągnąć uwagę od prawdziwych zaginięć czy potrzebujących pomocy osób.

Co mogą zrobić rodzice i opiekunowie?

Rozmawiać z dziećmi i nastolatkami nie tylko o tym, co robią „na zewnątrz”, ale także online - jakie trendy oglądają, jakie wyzwania mogą pojawić się w sieci.

Zwrócić uwagę na nagłe zmiany w zachowaniu: mniej kontaktu, tajne logowania, „planowana ucieczka”, nadmierne zamykanie się w sobie.

Ustalić jasne zasady dotyczące komunikacji - nawet jeśli dziecko chce się „ukryć” na potrzeby zabawy, niech wie, że musi pozostawać w bezpiecznym zasięgu.

Współpracować ze szkołą i lokalną społecznością - edukacja na temat zagrożeń w sieci oraz „wyzwań” może pomóc zapobiec tragedii.

Każdy z nas - czy to rodzic, nauczyciel, sąsiad - może odgrywać rolę w zapobieganiu. Jeśli zauważymy, że młoda osoba zachowuje się inaczej, planuje coś wyjątkowego „na dwa dni”, nie bagatelizujmy.

Pamiętajmy, że „zniknięcie” w ramach tego typu wyzwania to nie tylko ryzyko dla uczestnika, ale także dla wszystkich zaangażowanych - służb ratowniczych, rodziny, rówieśników.