Na czym polega zabawa i dlaczego jest tak groźna
Zasady wydają się proste - „uciekasz”, liczysz na zainteresowanie, jesteś w centrum poszukiwań. Im więcej osób bierze udział w akcji, im bardziej skomplikowane staje się twoje ukrycie - tym więcej „punktów” zdobywasz.
Tyle tylko, że realia są całkowicie inne:
-
Utrudnione poszukiwania - uczestnik często celowo ogranicza kontakt i stawia przeszkody.
-
Wykorzystywane są zasoby służb ratowniczych i policyjnych, choć zaginięcie wynika nie z realnego zagrożenia, lecz „gry”.
-
W skrajnych przypadkach takie wyzwanie może skończyć się tragicznie - tymczasowy brak kontaktu, przebywanie w niebezpiecznym miejscu, zmęczenie, zły stan zdrowia, a nawet śmierć nastolatków podejrzewanych o udział.
Trend ten nie wybiera - dzieje się w całej Polsce, także w mniejszych miejscowościach. Warto być czujnym: nasze miasta i wsie również mogą być miejscem, w którym młodzi ludzie zostaną zainspirowani tym rodzajem „zabawy”.
Służby apelują, zwłaszcza że skutki mogą dotknąć rodzin, społeczności, a także odciągnąć uwagę od prawdziwych zaginięć czy potrzebujących pomocy osób.
Co mogą zrobić rodzice i opiekunowie?
-
Rozmawiać z dziećmi i nastolatkami nie tylko o tym, co robią „na zewnątrz”, ale także online - jakie trendy oglądają, jakie wyzwania mogą pojawić się w sieci.
-
Zwrócić uwagę na nagłe zmiany w zachowaniu: mniej kontaktu, tajne logowania, „planowana ucieczka”, nadmierne zamykanie się w sobie.
-
Ustalić jasne zasady dotyczące komunikacji - nawet jeśli dziecko chce się „ukryć” na potrzeby zabawy, niech wie, że musi pozostawać w bezpiecznym zasięgu.
-
Współpracować ze szkołą i lokalną społecznością - edukacja na temat zagrożeń w sieci oraz „wyzwań” może pomóc zapobiec tragedii.
Każdy z nas - czy to rodzic, nauczyciel, sąsiad - może odgrywać rolę w zapobieganiu. Jeśli zauważymy, że młoda osoba zachowuje się inaczej, planuje coś wyjątkowego „na dwa dni”, nie bagatelizujmy.
Pamiętajmy, że „zniknięcie” w ramach tego typu wyzwania to nie tylko ryzyko dla uczestnika, ale także dla wszystkich zaangażowanych - służb ratowniczych, rodziny, rówieśników.
