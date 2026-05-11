47-latek poszukiwany za oszustwa zatrzymany w Stalowej Woli

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ze Stalowej Woli zatrzymali 47-latka poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności za popełnione oszustwa, ukrywając się przed organami ścigania.

Po zatrzymaniu został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z zatrzymaniem i wykonaniem zasądzonej kary.

Żródło Policja Podkarpacka