Harasiuki 27 listopada 2025

46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy

Niżańscy policjanci zatrzymali kierowcę audi, który we wtorkowy poranek znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość na terenie gminy Harasiuki. 46-letni mieszkaniec Krakowa jechał aż 123 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do kontroli doszło po godz. 8, podczas policyjnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Pomiar prędkości jednoznacznie wskazał, że kierowca poruszał się o 73 km/h szybciej, niż pozwalają na to przepisy.

Za rażące naruszenie przepisów mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Policjanci nałożyli na niego również mandat w wysokości 2,5 tys. zł oraz przyznali 15 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość, brawura i alkohol wciąż należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Apelują o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza na obszarach zabudowanych, gdzie ryzyko poważnych zdarzeń drogowych znacząco wzrasta.

Komentarze

Brak komentarzy

