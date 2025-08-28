45. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

Obchody rozpoczną się tradycyjnie pod Krzyżem zakładu Narzędziownia, gdzie o godz. 11:00 nastąpi złożenie wieńców.
Następnie o godz. 12:00 w Konkatedrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny.
W najbliższą niedzielę, 31 sierpnia Stalowa Wola uczci 45. rocznicę powstania "Solidarności".
