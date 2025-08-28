Miesięcznik
Stalowa Wola 28 sierpnia 2025

45. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

W najbliższą niedzielę, 31 sierpnia Stalowa Wola uczci 45. rocznicę powstania "Solidarności".

Obchody rozpoczną się tradycyjnie pod Krzyżem zakładu Narzędziownia, gdzie o godz. 11:00 nastąpi złożenie wieńców. 

Następnie o godz. 12:00 w Konkatedrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

