Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 sierpnia 2025

45-latek odpowie za uprawę konopi i posiadanie narkotyków

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym 45-letni mieszkaniec Stalowej Woli. W przydomowym ogrodzie uprawiał konopie indyjskie, a w domu miał 400 gramów suszu roślinnego. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji zabronionych i uprawy konopi. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

- Stalowowolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili, że na terenie jednej z posesji w Salowej Woli, mogą znajdować się substancje zabronione. W minionym tygodniu, kryminalni pojechali pod ustalony adres i potwierdzili swoje podejrzenia. Funkcjonariusze ujawnili nielegalną uprawę konopi indyjskich. W ogrodzie znaleźli 14 roślin, które znajdowały się w rożnej fazie wzrostu. W domu zabezpieczyli także ponad 400 g suszu roślinnego. Zarówno rośliny, jak i susz, zostały poddane badaniu testerem, który wykazał pozytywny wynik w kierunku zawartości niedozwolonej substancji. Policjanci ustalili, że właścicielem nielegalnych substancji jest 45-latek, którego w chwili prowadzonych czynności nie było w domu. Kryminalni ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie województwa mazowieckiego i tam został zatrzymany - informuje KPP w Stalowej Woli. 

Mieszkaniec Stalowej Woli usłyszał zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do których popełnienia przyznał się. Odpowie za posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych oraz uprawę konopi. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

- W sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków, grozi kara nawet do lat 10 pozbawienia wolności - informuje KPP w Stalowej Woli. 

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
Stalowa Wola
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Stalowa Wola
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
Stalowa Wola
W 30. rocznicę przyjazdu do Polski z Kazachstanu…
THERARIUM wkracza na scenę!
THERARIUM wkracza na scenę!
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
Rudnik nad Sanem
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
Stalowa Wola
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu