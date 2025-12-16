Miesięcznik
Fot. www.stalowowolski.pl
Zaleszany 16 grudnia 2025

44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach

W niedzielę 14 grudnia w Zaleszanach odbyły się obchody 44. rocznicy pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” - jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń okresu stanu wojennego. Uroczystości były wyrazem hołdu dla dziewięciu górników, którzy w grudniu 1981 roku zginęli podczas brutalnej interwencji sił bezpieczeństwa.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pacyfikacja katowickiej kopalni miała miejsce 16 grudnia 1981 roku. Zginęło wówczas dziewięciu strajkujących górników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Instytut Pamięci Narodowej uznaje te wydarzenia za najkrwawszą pacyfikację w czasie stanu wojennego.

Obchody w Zaleszanach rozpoczęła Msza Święta w intencji ofiar i ich rodzin. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, zaproszeni goście oraz córka jednego z zamordowanych górników, co nadało wydarzeniu szczególnie poruszający charakter.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie odbył się apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej „Dziewięciu z Wujka”. Asystę honorową wystawili żołnierze 18. Pułku Saperów z Niska.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, gdzie zaprezentowano program artystyczny nawiązujący do wydarzeń z grudnia 1981 roku. Po kilkuletniej przerwie odbył się również Bieg Górnika, który symbolicznie połączył pamięć historyczną z aktywnością sportową.

Fot. www.stalowowolski.pl

