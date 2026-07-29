43-latek z Niska trafił do więzienia. Był poszukiwany dwoma nakazami

Do zatrzymania doszło 25 lipca. Policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i odnaleźli go w jednym z mieszkań na terenie Niska. Podczas legitymowania potwierdzili, że 43-latek figuruje jako osoba poszukiwana.

Mężczyzna miał do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Sandomierzu orzekł wobec niego 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu 43-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary.