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Nisko 29 lipca 2026

43-latek z Niska trafił do więzienia. Był poszukiwany dwoma nakazami

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Nisku zatrzymali 43-letniego mieszkańca miasta, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów wydanych przez sądy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymania doszło 25 lipca. Policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i odnaleźli go w jednym z mieszkań na terenie Niska. Podczas legitymowania potwierdzili, że 43-latek figuruje jako osoba poszukiwana.

Mężczyzna miał do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Sandomierzu orzekł wobec niego 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu 43-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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