Nisko 8 kwietnia 2026

42 zarzuty dla 18-latki z Niska

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą niżańskiej komendy przedstawili 42 zarzuty 18-letniej mieszkance Niska. Kobieta odpowie za oszustwa na szkodę jednej z instytucji bankowych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z ustaleń śledczych wynika, że 18-latka wielokrotnie składała fałszywe reklamacje dotyczące transakcji na swoim rachunku. Twierdziła, że nie były przez nią autoryzowane, choć w rzeczywistości sama dokonywała płatności i przelewów. Łącznie zakwestionowała 42 operacje.

Wprowadzony w błąd bank początkowo uznał część zgłoszeń i zwrócił jej ponad tysiąc złotych.

Kobieta kontynuowała swoje działania, mimo że bank zaczął dostrzegać nieścisłości w składanych oświadczeniach. Kolejne reklamacje zostały już jednak odrzucone, a instytucja zawiadomiła Policję.

Mieszkanka Niska usłyszała łącznie 42 zarzuty, w tym 18 dotyczących dokonania oszustwa oraz 24 usiłowania oszustwa. Przyznała się do zarzucanych czynów.

Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

