42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 lutego, po godzinie 19 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Mężczyzna wszedł do lokalu i w pewnym momencie zerwał torebkę wiszącą na krześle, po czym wybiegł na zewnątrz. Jeden z klientów natychmiast ruszył za nim i zatrzymał go do przyjazdu funkcjonariuszy.

Po zatrzymaniu, 42-latek trafił do komendy policji. Jak ustalono, był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, do którego się przyznał. Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy - wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Na wniosek prokuratury, sąd w Stalowej Woli zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.