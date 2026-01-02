Miesięcznik
Adamietz
Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola 16 lutego 2026

42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież

42-letni mieszkaniec Stalowej Woli trafił do tymczasowego aresztu po tym, jak w jednym z lokalów gastronomicznych w mieście ukradł torebkę z dokumentami i gotówką. Sprawca został ujęty przez świadka zdarzenia, zanim na miejsce przyjechała policja.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 lutego, po godzinie 19 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Mężczyzna wszedł do lokalu i w pewnym momencie zerwał torebkę wiszącą na krześle, po czym wybiegł na zewnątrz. Jeden z klientów natychmiast ruszył za nim i zatrzymał go do przyjazdu funkcjonariuszy.

Po zatrzymaniu, 42-latek trafił do komendy policji. Jak ustalono, był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, do którego się przyznał. Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy - wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Na wniosek prokuratury, sąd w Stalowej Woli zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

