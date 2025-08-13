42-latek odpowie za kradzież rozbójniczą

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 sierpnia. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca pozostawił na ladzie swój dowód osobisty, a następnie wyszedł ze sklepu z dwoma czteropakami piwa. W wyniku szybkich działań policji, w tym wykorzystania wizerunku sprawcy, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Wyjaśnił, że pozostawił dowód osobisty, bo planował wrócić i zapłacić za zabrany towar. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełniony czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.