Stalowa Wola 13 sierpnia 2025

42-latek odpowie za kradzież rozbójniczą

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który odpowie za kradzież rozbójniczą w jednym ze sklepów. Mężczyzna zabrał alkohol, a gdy pracownica próbowała go zatrzymać, odepchnął ją i uciekł.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 sierpnia. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca pozostawił na ladzie swój dowód osobisty, a następnie wyszedł ze sklepu z dwoma czteropakami piwa. W wyniku szybkich działań policji, w tym wykorzystania wizerunku sprawcy, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Wyjaśnił, że pozostawił dowód osobisty, bo planował wrócić i zapłacić za zabrany towar. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełniony czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

