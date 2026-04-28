40 szachistów walczyło o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 12 minut + 2 sekundy na ruch, co sprzyjało widowiskowej i ofensywnej grze.

Najlepiej w grupie Open zaprezentowała się Gabriela Tokarz (KSz OZ Rzeszów), która sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Wiktor Partyka (Hetman Ostrowiec Świętokrzyski), trzecie Michał Szypuła (KKL Stal Stalowa Wola), a czwarte Adam Giermaniuk z Zabrnia.

W kategorii wiekowej 2008–2013 zwyciężył Karol Ziarko (TKSzach Tarnobrzeg). Na podium znaleźli się także Wojciech Partyka (LUKKS Olimpia Kielce) oraz Kacper Zbyrad (Tarnobrzeg), a czwarte miejsce zajął Damian Olko (Nowosielec).

W najmłodszej grupie (2014 i młodsi) najlepszy okazał się Mateusz Mierzwa (UKS Orlik Rudnik nad Sanem). Drugie miejsce zdobył Filip Wiśniewski (KKL Stal Stalowa Wola), trzecie Michał Partyka (Stalowa Wola), a czwarte Jan Marchut (KKL Stal Stalowa Wola).

Nagrody pieniężne, rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników zostały ufundowane przez Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.