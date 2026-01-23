Miesięcznik
Fot. Fotografia Sportowa - Damian Kuziora
Stalowa Wola 23 stycznia 2026

40 punktów Wiktora Siemianiuka w zwycięskim spotkaniu z pempaVita Resovia

W środę, w 20. kolejce drugiej ligi koszykarze Stali Stalowa Wola pokonali pempaVitę Resovia 96:82. Strzelecki festiwal urządził Wiktor Siemianiuk. Zdobył 40 punktów - 18 w pierwszej kwarcie i 18 po rzutach „za trzy”. Stal grała w tym meczu bez Norberta Maciejaka, który skręcił kostkę oraz bez Tomasza Krzywdzińskiego, który rozwiązał ze Stalą umowę za porozumieniem stron.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kilka dni później Krzywdziński był już zawodnikiem I-ligowego Sokoła Łańcut i tego samego dnia, w którym Stal podejmowała pempaVitę Resovię, on debiutował w Rzeszowie w meczu przecwiko OPTeam Energia Polska Resovia.
Pomimo braku dwóch zawodników, którzy stanowili wczesniej bardzo ważne ogniwo w drużynie trenera Rafała Partyki, Stal poradziła sobie z rzeszowianami. Znakomitą skuteczność zademonstrował nie tylko wymieniony wyżej Siemianiuk, ale także Jakub Kunc. To dobry prognostyk przed jutrzejszym meczem (sobota, 24 stycznia, godz. 18) Stali w Bielsku-Białej z Basket Hills. W pierwszym spotkaniu obydwu drużyn Stal pokonała Basket Hills u siebie 78:75.

20. kolejka
STAL STALOWA WOLA - PEMPAVITA RESOVIA RZESZÓW 96:82 (26:18, 23:25, 28:20, 19:19)
STAL: Siemianiuk 40 (6x3), Krzek 10 (1x3), Łabuda 9 (3x3), Bandyga 7. Maciej Paterek 3 oraz Kunc 21 (4x3), Marcin Paterek 6, Malynovskyi, Baran, Malecki.
RESOVIA: Warszawski 17 (2x3), Ambroziak 19, Ząbczyk 10, Jędrzejczyk 8, Żydzik 4 (11 zb.) oraz Mrówczyński 22 (3x3), Terlecki 5 (1x3), Mikosz 2, Kubiak 2, Gil 2, Żukowski.
Sędziowali: Paweł Nieradko, Piotr Czernecki.

