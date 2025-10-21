40 lat minęło… Jubileusz Chóru Kameralnego MDK w Stalowej Woli

Cztery dekady wspólnego brzmienia

Powstały w lutym 1985 r. z inicjatywy Jerzego Augustyńskiego zespół to dziś wielopokoleniowa, 33-osobowa „rodzina” – od uczniów i studentów, po przedstawicieli wielu profesji. Od początku credo chóru nie zmienia się: radość ze wspólnego śpiewu i odkrywania różnorodnych barw muzyki. W praktyce oznacza to repertuar sięgający od muzyki dawnej i ludowej, przez jazz i rozrywkę, aż po fragmenty oper, musicali i utwory wokalno-instrumentalne.

Przez lata chór wystąpił ponad 900 razy – podczas uroczystości miejskich, państwowych i religijnych, w koncertach a cappella, widowiskach muzycznych i spektaklach. Zespół odwiedził sceny Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej (łącznie 41 zagranicznych podróży), reprezentując Polskę m.in. na „Jinan International Chorus Festival” (Chiny), „Festival Coral Internacional de Medellín José María Bravo Márquez” (Kolumbia), „Mundial de Coros” (Meksyk), „Idaho International Choral Festival” (USA) czy Polonia Festival (Wielka Brytania). W konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych chór za każdym razem plasował się w gronie laureatów. Jedną z najważniejszych kart historii pozostaje udział w Mszy św. z Janem Pawłem II w Sandomierzu (12 czerwca 1999 r.).

Ludzie, przyjaźnie, współprace

Chór to także sieć przyjaźni i współdziałań – od stalowowolskich zespołów Cantus, Puellarum Cantus, Lasowiacy, poprzez orkiestrę PSM I i II st. im. I.J. Paderewskiego, po partnerów z Lwowa, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Belgii i Słowacji. Ważnym rozdziałem są warsztaty z Wasylem Czuczmanem oraz udział 35 chórzystów w Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra pax” – projekcie, który pozwalał mierzyć się z najpiękniejszymi dziełami światowej literatury chóralnej.

W ostatnich latach zespół współpracował m.in. z kompozytorem Zbigniewem Małkowiczem i zespołem Lumen (oratoria Santo, Miłosierdzie Boże), a także występował z Państwową Szkołą Muzyczną w Mielcu – m.in. w Parlamencie Europejskim. W pamięci pozostaje też wielkie śpiewanie na Jasnej Górze (8 lipca 2023 r.).

Od Maestro do nowego rozdziału

W historii chóru niezwykle ważną rolę odegrali również jego akompaniatorzy. W latach 1987–1991 z zespołem współpracowała pianistka Ewa Woynarowska, a w okresach 1985–1987 oraz 1991–2012 chór pracował na próbach bez stałego akompaniatora. Od roku 2012 tę funkcję pełni Bartosz Kanach, który współtworzy muzyczne oblicze zespołu do dziś. W latach 2019–2024 chór wspierał również Paweł Bazan – śpiewak operowy, pedagog emisji głosu i dyrygent, prowadząc próby oraz kilka kluczowych koncertów zespołu.

Przez 39 lat dyrektorem artystycznym i dyrygentem był dr Jerzy Augustyński – dyrygent, pedagog i menedżer kultury, od lat związany z MDK. W kwietniu 2024 r., podczas benefisu z okazji 45-lecia pracy i przejścia na emeryturę, maestro symbolicznie przekazał batutę Katerynie Serediuk, która dziś prowadzi chór. Dorobek Jerzego Augustyńskiego to setki koncertów w kraju i za granicą, współpraca z licznymi orkiestrami, projekty edukacyjne („Podwieczorek przy fortepianie”, „Wniebogłosy”), praca w jury i dziesiątki inicjatyw animujących kulturę. Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, medal „Gloria Artis” oraz tytuły „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”.

Koncert-podróż: 1985 → dziś

Jubileuszowy wieczór będzie opowieścią – od pierwszych prób i wyjazdów, przez festiwalowe triumfy, aż po współczesność. Scenariusz łączy muzykę, wspomnienia i lekki teatralny rys. W finale zabrzmi hymn „Gaude Mater Polonia”. Nie zabraknie też wyjątkowej aranżacji „Sto lat” autorstwa Bartosza Kanacha – to jedyna taka wersja w Polsce, a może i na świecie: tradycyjna pieśń urodzinowa rozpisana na cztery głosy, w zupełnie nowym, artystycznym brzmieniu.

Podczas koncertu wystąpią również zaproszeni goście, w tym m.in. zespół FiestaAmigos.

Dyrygentka: Kateryna Serediuk

Gościnny dyrygent: Paweł Bazan

Gość Jubileuszu i założyciel Chóru: dr Jerzy Augustyński

Reżyser koncertu: Volodymyr Martyshchuk

Akompaniator: Bartosz Kanach

Prowadzący koncert: była chórzystka Elżbieta Mierzwa-Laba oraz Sławomir Mączka

Kiedy i gdzie

Data: sobota, 25 października 2025 r.

Godzina: 17.00

Miejsce: Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli , ul. 1 Sierpnia 9

Wstęp: wolny. Uwaga: zaproszenia rozeszły się szybko, ale – jak zapowiadają organizatorzy – 10 minut przed rozpoczęciem na widownię będą wpuszczane osoby bez zaproszeń, aby zapełnić wszystkie miejsca.

Dlaczego warto być

Bo to nie jest tylko koncert. To żywa kronika miasta i jego mieszkańców – setek osób, które przez 40 lat dawały swój czas i głos, by Stalowa Wola brzmiała głośniej – w Polsce i na świecie. To także moment wdzięczności dla tych, którzy tworzyli i tworzą środowisko chóralne: muzyków, pedagogów, partnerów, przyjaciół i publiczności.

Zapraszamy! Spotkajmy się, by wspólnie zaśpiewać – choćby w myślach – i dopisać kolejną kartę tej pięknej, czterdziestoletniej historii.