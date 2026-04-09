4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska

7 kwietnia Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie zmienił wynik meczu 21. kolejki podkarpackiej 4 ligi pomiędzy drużynami Ekoballu Stal Sanok i ŁKS Łowisko. Na boisku było 2:0 dla jedenastki z Sanoka, po decyzji wydziału zwycięstwo 3:0 zaksięgowała jedenastka beniaminka z Łowiska.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dlaczego wydział postanowił zweryfikować wynik tego meczu? Ponieważ w drużynie Ekoballu wystąpił nieuprawniony zawodnik. Jak podały nowiny24.pl chodzi o grę o młodzieżowca Tomasza Koczerę.

Piłkarz był zgłoszony do rozgrywek, nie był wcześniej karany dyscyplinarnie, a także nie musiał pauzować za kartki, natomiast nie został wpisany do protokołu meczowego, a przepisy w tym zakresie są nieubłagane. Walkower.

Po tej decyzji konto punktow zespołu z Łowiska zostało wzbogacone o trzy „oczka” i awansował na 13. miejsce.

W niedzielę, 12 kwietnia ŁKS zmierzy się w Jarosławiu z liderem (godz. 16), a dzień wcześniej (sobota, 11 kwietnia, godz. 16.30) o punkty ligowe walczyć będzie w Sanoku Sokół Nisko. Mecz Stali gorzyce z Karpatami w Krośnie został przełożony na 22 kwietnia (godz. 17).

