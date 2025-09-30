Miesięcznik
Stalowa Wola Nisko 30 września 2025

4 liga. Tragedii nie ma, ale dobrze też nie jest…

Tylko jeden punkcik wywalczyły w ostatniej kolejce drużyny reprezentujące piłkarski podokręg Stalowa Wola w rozgrywkach 4 ligi podkarpackiej. Dopisała go sobie Stal Gorzyce. Sokół Nisko i ŁKS Łowisko schodziły z boiska pokonane.

Wcześniej, w środę (24 września) Sokół Nisko zremisował w zaległym meczu wyjazdowym z Wisłoką Wiśniowa 3:3, a bramkę na wagę jednego „oczka” zdobył dla naszej drużyny w 7. minucie doliczonego czasu gry Daniel Kelechi. Chwilę wcześniej czerwoną kartką został ukarany najlepszy strzelec Sokoła, Jakub Mażysz, który wdał się w „pyskówkę” z ławką gospodarzy. Do Czeluśnicy Mażysz nie pojechał. Sokół przegrał 0:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył głową kwadrans przed końcem meczu Ghańczyk Ishmael. W sobotę (4 października), nasza drużyna podejmie Czarnych Jasło (godz. 15). Mażysza w tym meczu także zabraknie.

Stal Gorzyce podejmowała w ostatniej kolejce Błękitnych Ropczyce. Pechowa dla gospodarzy okazała się 13. minuty. Nieporozumienie Gustavo Machado z Bartoszem Paterkiem wykorzystał strzałem do pustej bramki Grzegorz Gawle. W 25. minucie padła druga samobójcza bramka, ale tym razem dla Stali. Po dośrodkowaniu Kostiantyna Ivakhnenki piłkę do własnej bramki skierował Damian Fryc. Wynik nie uległ już zmianie, a mógł, bo po przerwie karnego nie wykorzystał Hubert Siepierski. Jego uderzenie obronił Paterek. W piątek, 3 października Stal pojedzie na spotkanie z imienniczką z Sanoka. Spotkanie odbywać się będzie przy sztucznym świetle, początek o godz. 19. Ekoball Sanok w czterech dotychczasowych meczach na swoim stadionie nie zdobył jeszcze punktu…

Nie powiększył swojego konta punktowego ŁKS Łowisko. Beniaminek rozegrał dobry mecz z Igloopolem, momentami posiadał inicjatywę, ale to popularne „Morsy” były konkretniejsze w ofensywie. W 17. minucie objęli prowadzenie po strzale Leśniaka, a pięć minut przed przerwą, druga bramkę zdobył dla nich głową Dorian Buczek.W 11. kolejce ŁKS zmierzy się na wyjeździe z Karpatami Krosno. Mecz odbędzie się w piątek, 3 października o godz. 18.

Tabela za www.regiowyniki.pl

