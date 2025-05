4 liga. Powtórka z Sanoka, ele w drugą stronę. Sokół - Ekoball 2:4

Jak padały bramki?

18. minuta - Kelechi wymusił błąd na stoperze Ekoballu, piłka padła łupem Bieniasza, który tuż przed oddaniem strzału zza pola karnego był faulowany, ale sędzia puścił grę, futbolówka trafiła do Pietrzyka (na zdjęciu), a ten huknął z 17 metrów nie do obrony. 1-0

34. minuta - po dwójkowej akcji Szymona Słysza z Rafałem Domaradzkim, piłka odbiła się po strzale tego pierwszego od Stępnia, zmyliła Konefała i goście doprowadzili do remisu. 1-1

45. minuta - w doliczonym czasie goście przeprowadzili świetną, składną akcję i po zagraniu Gierczaka z prawej strony pola karnego, piłkę do niżańskiej bramki skierował z bliskiej odległości Domaradzki. 1-2

66. minuta - po kolejnej koronkowej akcji Ekoballu, Gierczak popisał się fantastycznym uderzeniem lewej nogi, po którym piłka wylądowała w górnym rogu bramki. „Jeżeli był tam pająk, to na pewno już go tam nie ma” - tak skomentował trafienie piłkarza z Sanoka, komentujący mecz dla portalu 4.miasto, Michał Domański. 1-3

71. minuta - Dziopak zagrał piłkę do Bieniasza, a ten odegrał ją do rozpędzonego, wpadającego w pole karne Kelechiego i Nigeryjczyk płaskim strzałem zdobył kontaktową bramkę. 2-3

81. minuta - dośrodkowanie Kloca z rzutu rożnego, piłkę przed bramką na „krókim słupku” strącił głową Sebastian Suszko i ta znalazła drogę do siatki. 2-4

SOKÓŁ NISKO - EKOBALL STAL SANOK 2:4 (1:1)

1-0 Pietrzyk (18), 1-1 S.Słysz (34), 1-2 Domaradzki (45), 1-3 Gierczak (66), 2-3 Kelechi (71), Suszko (81)

SOKÓŁ: Konefał - Drelich, Stępień, Petryk - Bieniasz (85 Mucha), Pietrzyk (82 Olszowy), Bednarz (70 Dziopak), Kelechi, Moskal (67 Ivakhnenko), Lebioda (67 Kuca) - Mażysz.

EKOBALL: Półkoszek - Kloc, Suszko, Sobol, S.Słysz - Gierczak (80 Nowak), Tabisz (70 Paszkowski), Lorenc, Sumara (30 Mateja) - Domaradzki, Maślany.

Sędziował Dawid Kielar (Rzeszów). Żółte kartki:Bednarz, Petryk, Lebioda.