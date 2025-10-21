Miesięcznik
Stalowa Wola Nisko 21 października 2025

4 liga podkarpacka. W derbach podokręgu górą Sokół

Trzeci mecz z rzędu wygrał Sokół Nisko. W ostatniej kolejce w derbach podokręgu Stalowa Wola drużyna trenera Jarosława Pacholarza okazała się lepsza od Stali Gorzyce. Jedenaste zwycięstwo odniósł Izolator Boguchwała i wciąż otwiera tabelę ligową, ale tylko jeden punkt mniej mają: JKS Jarosław i Cosmos Nowotaniec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W meczu Sokoła ze Stalą pierwsza bramka padła w 28. minucie. Zdobył ją bardzo ładnym uderzeniem zza pola karnego Daniel Kelechi, po akcji lewą stroną Jakuba Mażysza, który wrócił do składu po pauzie za czerwoną kartkę jaką został ukarany w meczu wyjazdowym z Wisłokiem Wiśniowa.
Tuż przed końcem pierwszej połowy sędzia uznał, że na 17 metrze Marut faulował Bieniasza i odgwizdał rzut wolny. Pomocnik Stali, notabene były piłkarz Stali nie zgodził się z decyzją arbitra i komentowanie ją ujrzał żółtą kartkę, a że nadal wyrażał pod nosem swoje niezadowolenie, zobaczył drugi raz żółty kartonik. Stal drugą połowę grała w osłabieniu.
Kwadrans po wznowieniu gry drugą bramkę dla Sokoła zdobył po centrze z rogu, mocnym strzałem z ostrego kąta, Białorusin Alek Halamaka. W 76. minucie kontaktowego gola strzelił Miłosz Rębisz. Wychowanek Stali Stalowa Wola, a w ubiegłym sezonie Sokoła Kamień popisał się kapitalnym uderzeniem z 17-18 metrów. To był… „spadający liść” a’la Ronaldo!
Sokół odpowiedział na to trafienie trzecim golem. Po akcji Bieniasza prawym skrzydłem, celnie z 14 metrów uderzył Szymon Maćkowiak

Sokół Nisko – Stal Gorzyce 3:1 (1:0)
1-0 Kelechi (28), 2-0 Halamaka (60), 2-1 Rębisz (76), 3-1 Maćkowiak (77)
Sokół: Konefał – Maćkowiak (86 Zakalyk), Stępień, Drelich, Halamaka (62 Kuca), Bieniasz (79 Olszowy), Pietrzyk (70 Ciemierkiewicz), Bednarz (53 Dziopak), Kelechi, Lebioda, Mażysz (82 Zwolski).
Stal: Paterek – Główka (75 Żołądź), Pereira (75 Czubat), Elvis, Garstka (75 Wziątek), Rębisz (88 Kaidałov), Machado, Winiarski (68 Machowski), Tenacio (60 Lendel), Marut, Ivakhnenko.
Sędziował Krystian Kołodziej (Rzeszów)
Żółte kartki: Drelich, Dziopak - Główka, Marut, Lendel.
Czerwona kartka Marut (45. minuta - druga żółta).

Beniaminek z Łowiska walczył przy sztucznym świetle w Łańcucie ze Stalą, która nie przegrała od sześciu kolejek. I także w tej dopisała trzy punkty. W pierwszej połowie osłabiona brakiem swojego najlepszego strzelca, Dawida Wacha drużyna ŁKS-u dotrzymywała kroku gospodarzom.
W 17. minucie Stal objęła prowadzenie. Rzut karny wykorzystał Paweł Piątek. Olko rzucił się w dobrą stronę, ale nie sięgnął mocno bitej piłki. W 31. minucie wyrównał Paweł Herkt - asystował Tomasz Olko.
Bardzo dobrze zaczęła się dla gospodarzy druga połowa. Sytuacji „sam na sam” nie zmarnował Piątek. W 55. minucie Cwynar celnie dobił piłkę odbita przez bramkarza, a kilka minut przed końcem wynik ustalił głową Kamil Matofij.

SPEC Stal Łańcut - ŁKS Łowisko 4:1 (1:1)
1-0 Piątek (17 - rzut karny), 1-1 Herkt (31), 2-1 Piątek (46), 3-1 Cwynar (55), 4-1 Matofij (86)
Stal: Dziurgot - Kardyś, Makowski, Jaskot, Sulkowski, Więcek (90 Rzemień), Cwynar (65 Skupień), Łuczyk (65 Sowa), Wojtyło (75 Baj), Płocica (65 Matofij), Piątek (90 Łupicki).
ŁKS: A.Olko - Delekta, Leja, Kloc, Gnatek (88 Skrzypek), Stańko, Gumieniak, Nowak (46 Grabarz), T.Olko (78 Ilnytskyy), Herkt (83 Szpunar), Czado (76 Oreńczuk).
Sędziował Marek Pająk (Mielec).
Żółta kartka Czado.

W pozostałych meczach 13. kolejki: JKS - Błażowianka 3:0 (1:0), Igloopol - Wiązownica 4:3 (2:2), Wisłok - Karpaty 1:2 (0:0), Błękitni - Izolator 1:3 (1:2), Ekoball - Polonia 2:3 (1:1), Legion - Cosmos 2:4 (1:2)

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

