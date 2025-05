4 liga podkarpacka. „Sokoły” zróbcie to samo, co zrobiliście w Sanoku

Sokół Nisko i drużyna z Sanoka walczą już jedynie o jak najwyższe miejsce w tabeli na zakończenie sezonu. Wiosną w 10 meczach nasza drużyna wywalczyła 16, a z Sanoka 15 punktów. Obydwie sąsiadują w tabeli. Ekoball zajmuje z 44 punktami 7. miejsce, a za nim jest Sokół - 43 pkt.

Pierwszy mecz tych drużyn, rozegrany w październiku w Sanoku, zakończył się zwycięstwem Sokoła 4:2. „Zielono-czerwoni” kapitalnie weszli w to spotkanie. Po kwadransie gry prowadzili 2:0. Wynik otworzył w 6. minucie Jakub Mażysz (na zdjęciu z prawej), drugą bramkę chwilę później zdobył Karol Dziopak. Kiedy w 33. minucie bramkarz gospodarzy skapitulował po raz trzeci, po celnym uderzeniu Daniela Kelechiego, wydawało się, że jest już „posprzątane”. Tak jednak nie było. W 37. minucie gola dla Ekoballu strzelił Kacper Słysz, a po przerwie jego koledzy natarli i w 60. minucie zdobyli kontaktową bramkę. Celnie z rzutu wolnego z około 20 metrów uderzył Jakub Kloc. Gospodarze zaatakowali jeszcze większą ilością piłkarzy, zrobili więcej wolnego miejsca na swojej połowie i Sokół umiejętnie to wykorzystał. W 78. minucie bardzo ładnym i co najważniejsze celnym strzałem popisał się Wesley Omuru. Wynik nie uległ już zmianie.

Czy podobny scenariusz będzie miało spotkanie tych drużyn w Nisku? Początek meczu o godzinie 17,

22. kolejka:

9 maja: Izolator - Sokół Sieniawa (17),

10 maja: Stal II M. - Cosmos (11), Legion - JKS (17), Czarni - Sokół Kamień (15), Legion - JKS (17), Sokół Nisko - Ekoball (17), Sokół KD - Wisłok (17), Strug - Igloopol (18).

11 maja: Orzeł - Karpaty (12), Głogovia - Stal Ł. (17).