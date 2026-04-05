4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2

Po raz trzeci w tym sezonie drużyna Sokoła Nisko schodziła ze swojego boiska na tarczy. W Wielką Sobotę jedenastka trenera Jarosława Pacholarza przegrała z walczącymi o utrzymanie Błękitnymi Ropczyce 1:2. Zwycięska bramka dla przyjezdnych padła w 87. minucie, po znakomitym uderzeniu Tomasza Majby zza pola karnego. W następnej kolejce Sokół zmierzy się na wyjeździe z Ekoballem Sanok.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po pierwszej połowie Błękitni prowadzili 1:0. Tomasz Nalepka posłał „szczura” za pola karnego, nie zareagował na to uderzenie Łukasz Konefał i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.
Wyrównał w 54. minucie Jakub Lebioda. Centrostrzałem… Pomocnik Sokoła posłał piłkę pod bramkę z prawej strony pola karnego, jej lot śledził Wojciech Daniel, ale ku jego zdziwieniu i wszystkich, którzy byli tego dnia na tym meczu, odbiła się ona od słupka i znalazła w siatce.
Zwycięską dla gości bramkę zdobył w 87. minucie Tomasz Majba. Wprowadzony na boisko dwie minuty wcześniej piłkarz, popisał się znakomitym strzałem z 17 metrów.

SOKÓŁ NISKO - BŁĘKITNI ROPCZYCE 1:2 (0:1)
0-1 T.Nalepka (18), 1:1 Lebioda (54), 1-2 Majba (87)
SOKÓŁ: Konefał - Maćkowiak, Stępień, Rękas, Halamaka - Dziopak, Kelechi, Pietrzyk, Lebioda - Bienias, Mażysz.
Rezerwowi: Chmaj, Strażan, D.Stępień, Drelich, Jarosz, Olszowy
BŁĘKITNI: Daniel - Cynk, D.Ochal, Fryc, Mikulski, Czop, Lorek, Nalepka, Siepierski, Gawle, Zieliński
Rezerwowi: Wojnowski, Wywrót, Kędzior, K.Ochal, Dąbrowski, Horacz, Ligęska, Majba.
Sędziował Krzysztof Pachołek (Lubaczów)

