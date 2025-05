4 maja 2025

4 liga podkarpacka. Na wyjeździe wygrał tylko Sokół Nisko

Nikt już chyba nie zatrzyma drużyna z Jarosławia na drodze do awansu do 3 ligi. W ostatniej kolejce 4 ligi podkarpackiej jedenastka trenera Bogdana Zająca pewnie pokonała Czarnych Jasło. Goniący ją Sokół Kolbuszowa Dolna zremisował „tylko” w Łańcucie i choć ma jeden zaległy mecz do rozegrania to i tak traci do lidera już 8 punktów. W 27. kolejce jedynym zespołem, który odniósł zwycięstwo na wyjeździe był Sokół Nisko.