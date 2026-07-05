39. ULICA Festival po raz pierwszy w Stalowej Woli

Przez dwa letnie popołudnia przestrzeń rynku zamieni się w otwartą scenę teatralną. W programie znalazły się widowiska pełne humoru, akrobatyki, tańca, nowego cyrku i teatru fizycznego, a także animacje dla najmłodszych. Formuła teatru ulicznego, otwartego i dostępnego dla wszystkich, sprzyja wspólnemu przeżywaniu sztuki przez całe rodziny i widzów w każdym wieku.

Program

10 lipca / piątek

16.00–20.00 – „Magiczny Port” – animacje teatralne

17.00 – „Klaun Felix Show” – Teatr Szczęście (Polska)

18.30 – „Boris Checker” – Imre Bernath (Węgry)

19.30 – „How Things Go” – Von B bis Z (Niemcy/Słowacja)

11 lipca / sobota

16.00–20.00 – „Magiczny Port” – animacje teatralne

18.00 – „Prélude” – Compagny Accrorap (Francja)

19.30 – „Ma Solitud” – Guillem Albà (Estonia)

„KLAUN FELIKS SHOW” / Teatr Szczęście (Polska)

„Klaun Feliks Show” to mistrzowskie zestawienie najlepszych popisów głównego bohatera. Widzowie zobaczą m.in. iluzję komiczną, skecz żonglerski, muzyczny i skecze pantomimiczno-klaunowskie. Klaun Feliks stworzy razem z dziećmi orkiestrę i zagra brawurowy utwór finałowy.

Teatr Szczęście łączy w sobie to, co najlepsze w kabarecie, stand-upie, klaunadzie i improwizacji, a głównym jego celem jest wywołanie uśmiechu widzów. Pomysłodawcą i twórcą Teatru Szczęście jest Andrzej Talkowski – komik, magik, klaun, mim i żongler.

„BORIS CHECKER” / Imre Bernath (Węgry)

„Boris Checker” to parodystyczny spektakl inspirowany legendarnym tenisistą. Interaktywne spotkanie z publicznością, które przedstawia fragmenty jego życia przez pryzmat humoru, komedii, żonglerskich sztuczek oraz imponującej akrobacji – stanie na dłoni na szczycie trzymetrowego słupa.

Imre Bernath jest uznanym na całym świecie komikiem urodzonym na Węgrzech. W swoich spektaklach łączy elementy komedii fizycznej, akrobatyki i klaunady. Artysta występował z wielkimi sukcesami na ponad 140 międzynarodowych festiwalach w 37 krajach na pięciu kontynentach.

„HOW THINGS GO” / Von B bis Z (Niemcy/Słowacja)

Dwóch mężczyzn próbuje zbudować coś niezwykłego… W trakcie pracy spotykają się z „nieznanym”, a do idealnego planu wkrada się porażka. Oni się jednak nie poddają. Spektakl, łączący elementy nowego cyrku, teatru fizycznego, animacji przedmiotów i klaunady, powstał z inspiracji tradycją niemego kina oraz filmem „The Way Things Go” (1987), szwajcarskiego duetu Petera Fischla i Davida Weissa.

VON B bis Z to duet Baumann&Henderson, który powstał w 2020 roku w Czechach. Artyści w swojej pracy wykorzystują ciała oraz elementy klaunady, zastanawiając się w humorystyczny sposób nad paradoksami ludzkiego bytu. Tworzą na styku teatru fizycznego, wizualnego, cyrku i scenicznych instalacji. Po pierwszych latach wspólnej pracy w wiejskim ośrodku kulturalnym Plum Yard (Švestkový Dvůr) na południu Czech, duet zaczął realizować projekty międzynarodowe.

„PRÉLUDE” / Compagny Accrorap (Francja)

„Prélude” rodzi się z oddechu – pierwszego impulsu życiowego. Choreograf Kader Attou powraca do dzieciństwa spędzonego na przedmieściach Lyonu, do odkrycia boksu, niemych filmów Chaplina i do siły hip-hopu. Spektakl wspierany muzyką elektroakustyczną Romaina Dubois, to podróż od ciszy do intensywności – niczym walka toczona do samego końca. Dziewięciu tancerzy ucieleśnia ludzkość w sytuacji pełnej napięcia – ciała splątane, oddychające, stawiające opór, które tworzą metaforę walki.

Compagny Accrorap to zespół tancerzy, którym kieruje dyrektor artystyczny, tancerz i choreograf Kader Attou. To jedna z najważniejszych postaci tańca hip-hopowego. Nowatorskie podejście do tej dziedziny sztuki, zbudowane na bazie jego otwartości na świat, pozwala łączyć rozmaite wpływy i gatunki. W ten sposób Kader Attou przyczynia się do przekształcenia hip-hopu w nową formę tańca o prawdziwie francuskiej specyfice.

„MA SOLITUD” / Guillem Albà (Estonia)

„Ma solitud” to dwudziestopięciominutowa podróż od komedii do poezji. Jej punktem wyjścia są ręce – część ciała, która przybliża nas do wszystkiego, co jest namacalne, codzienne, rzemieślnicze. Ręce, które stworzyły większość rzeczy, z których korzystamy. Ręce, które uwolniły najwznioślejsze piękno i najstraszniejsze okrucieństwa. Ręce, które opowiadają wiele różnych historii.

Guillem Albà jest klaunem i twórcą teatralnym, który stworzył swój własny język sceniczny. Twórczość tego artysty łączy w sobie takie dyscypliny jak teatr wizualny, klaunada, lalkarstwo, muzyka i teatr gestu. Studiował teatr, muzykę i współpracował z takimi mentorami jak Jango Edwards, który wyreżyserował jego pierwsze przedstawienie. Do tej pory Guillem Albà stworzył 9 własnych spektakli i występował w 16 różnych krajach.