Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola 23 kwietnia 2026

38-latek aresztowany za znęcanie się nad psem

W Stalowej Woli doszło do bulwersującego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. 38-letni mieszkaniec miasta został zatrzymany i usłyszał zarzut działania ze szczególnym okrucieństwem. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Karolina Kusińska

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 kwietni, kiedy dyżurny miejscowej policji otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu znęcania się nad psem w jednym z mieszkań. Osoba zgłaszająca poinformowała, że zwierzę ma widoczne rany.

Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali właściciela oraz dwa psy. Jeden z nich miał ranę na grzbiecie. Mężczyzna tłumaczył, że obrażenie powstało podczas próby odciągnięcia psa, który w trakcie zabawy miał chwycić jego partnerkę za dłoń.

Policjanci, podejrzewając znęcanie się nad zwierzęciem, zabezpieczyli oba psy. Ranne zwierzę trafiło do schroniska, gdzie udzielono mu pomocy weterynaryjnej. Drugi pies został przekazany pod opiekę osoby, która zobowiązała się nim zająć.

Po zebraniu materiału dowodowego, 21 kwietnia funkcjonariusze zatrzymali 38-latka. Usłyszał on zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sprawa jest rozwojowa.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

