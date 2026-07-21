37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży i 45 medali dla lekkoatletów Stali

Największe powody do dumy mają: Karolina Czernia, Łucja Brzyska, Dmityro Safronov, Kacper Grzybowski oraz Michał Wojdyła, którzy zakończyli rywalizację z dorobkiem dwóch złotych medali.

Karolina Czernia triumfowała zarówno w biegu na 60 metrów, jak i na 300 metrów. Na dwóch najwyższych stopniach podium stanęła również Łucja Brzyska, która okazała się najlepsza w biegach na 100 i 300 metrów. Podwójny sukces odniósł także Dmytro Safronov. Złote medale zdobył w biegu na 100 metrów oraz w rzucie piłeczką palantową. Dwa razy złoto wywalczył również Kacper Grzybowski, który triumfował w biegu na 300 metrów oraz w skoku w dal. W gronie podwójnych mistrzów jest także Michał Wojdyła, zwycięzca biegu na 60 metrów oraz konkursu skoku w dal.

Ponadto zote medale zdobyli także: Aleksandra Paszko (100 m), Daria Stec (400 m), Nikodem Fołta (600 m), Weronika Pieróg (600 m) , Blanka Kowalska (800 m) i Zuzanna Tarka, która zwyciężyła w konkursie skoku w dal.

Warto podkreślić także wyjątkowy sukces Nikodema Fołty, który poza sportową rywalizacją wziął udział w konkursie wiedzy „Wiedza o Polsce Księdza Stanisława Staszica i Księdza Stanisława Konarskiego”, zdobywając 1. miejsce.

Sportowe emocje nie ominęły również kategorii opiekunów. Złoty medal zdobyła Małgorzata Siembida w biegu na 800 metrów, a srebrne krążki wywalczyli Edward Sudoł (400 m) oraz Katarzyna Michalska (pchnięcie kulą).

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