36. Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków. W środę przystanek: Stalowa Wola

Tegoroczny tour rozpocznie się 2 lipca i składać się będzie z 5 etapów. Rywalizację otworzą dwa etapy rozgrywane w tym samym dniu. Rano kolarze przejadą 100 kilometrów ze Strzyżowa do Sędziszowa Małopolskiego, a po południu będą mieli do pokonania 104,6 km z Ropczyc do Stalowej Woli.

Kolarze wjadą do naszego miasta od strony Jamnicy, a następnie przejadą dwukrotnie Alejami Jana Pawła II.

W związku z przejazdem peletonu należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami drogowymi. Policja będzie zamykać ulice na trasie wyścigu około 20–30 minut przed przejazdem zawodników.

Orientacyjne godziny zamknięcia trasy w Stalowej Woli - granica miasta około godziny 20.

W czwartek, 3 lipa kolarze będą mieli do pokonania 173,7 km z Jedlicza do Dębicy, a dwa ostatnie etapy: Jasło - Mielec (143,2 km) i finałowy: Kielce - Łódź (164,7 km).

W wyścigu weźmie udział ponad 150 zawodników reprezentujących 25 zespołów z Polski i zagranicy. Impreza należy do prestiżowego cyklu UCI Europe Tour (klasa 2.2), gdzie pula nagród wynosi 100 000 PLN.

Po raz ostatni Stalowa Wola gościła kolarzy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków dwa lata temu. W ostatnim etapie, ze startem w Ostrowcu Św. i metą w Stalowej Woli, triumfowali Polacy. Wygrał Marcel Bogusławski (Alpecin Deceuninck Devo Team), drugi był Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), a trzeci Bartłomiej Proć (Santic Wibatech).

Organizatorem wyścigu jest NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego przy współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich oraz władzami miast, przez które przejeżdża wyścig. Wyścig odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.