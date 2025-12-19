Miesięcznik
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę

Reakcja przypadkowego świadka zapobiegła możliwej tragedii na drodze. 16 grudnia przed godziną 9 do Komendy Powiatowej Policji w Nisku wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego uwagę zwrócił mężczyzna mający wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi. Po chwili wsiadł on do fiata i odjechał. Świadek, podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy, natychmiast poinformował policję.

Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Podczas dojazdu funkcjonariusze zauważyli opisany pojazd na jednej z ulic i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec gminy Nisko.

Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości - mężczyzna miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód został odholowany i zabezpieczony na policyjnym parkingu.

47-latek odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

