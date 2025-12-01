Miesięcznik
Stalowa Wola 1 grudnia 2025

34 lata kierowania związkiem. Podsumowanie kadencji Andrzeja Kaczmarka

W Auli Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ „Solidarność” Ziemi Sandomierskiej. Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ oficjalnie podsumowano 34 lata przewodniczenia Andrzeja Kaczmarka.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zgromadzenie poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem bpa Edwarda Frankowskiego, kapelana „Solidarności”, odprawiona wraz z ks. dr. Krzysztofem Kidą oraz ks. Rafałem Tomoniem. Podczas liturgii podkreślono rolę związkowców i wkład przewodniczącego w rozwój struktur na ziemi sandomierskiej.

Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podziękowanie Andrzejowi Kaczmarkowi za ponad trzy dekady pracy na rzecz ludzi pracy. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wręczył mu statuetkę „Złotego Serca” z dedykacją: „Z wyrazami wdzięczności za wieloletnią służbę na rzecz ludzi pracy, wartości i ideałów Solidarności oraz rozwoju miasta Stalowej Woli.”

W wystąpieniu Prezydent Nadbereżny zaznaczył: - Zawsze budował porozumienie, wnosił spokój, odpowiedzialność i dojrzałe spojrzenie… Panie Andrzeju - dziękujemy za człowieczeństwo, konsekwencję i wielkie serce.

W obradach uczestniczył również Poseł na Sejm RP Rafał Weber, który podkreślił znaczenie wieloletniej działalności przewodniczącego oraz trwałość struktur związkowych. - Przewodniczący Andrzej Kaczmarek przez 34 lata udowadniał, że służba publiczna może być przestrzenią prawdziwej godności i konsekwencji - mówił Weber.

Delegaci przeprowadzili wybory, w wyniku których funkcję przewodniczącego powierzono Krzysztofowi Egierowi z Tarnobrzega. Otrzymał on mandat do kontynuowania pracy opartej na wartościach, które od lat kształtują „Solidarność” w regionie.

W zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele regionalnych i krajowych struktur NSZZ „Solidarność”, co podkreśliło rangę wydarzenia. Spotkanie stało się okazją do podsumowania wieloletniej działalności związku oraz symbolicznym momentem przekazania odpowiedzialności nowemu przewodniczącemu.

