Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
5.0 / 5
Stalowa Wola 17 stycznia 2026

34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach

Już w niedzielę 25 stycznia Stalowa Wola po raz kolejny zagra razem z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbędzie się pod hasłem „A my, Polacy, pomaganie mamy w genach!”, a jego celem jest wsparcie leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Głównym punktem finału będzie 11. Bieg „Policz się z cukrzycą!”, który tradycyjnie przyciąga całe rodziny, miłośników aktywności fizycznej oraz osoby, które chcą połączyć ruch z pomaganiem. Areną wydarzenia będzie Park Miejski w Stalowej Woli.

Zapisy na bieg oraz pozostałe konkurencje prowadzone są online:
👉 https://competitions.timekeeper.pl/policz-sie-z-cukrzyca-6?page=2

Sportowo i rodzinnie

Biuro zawodów zostanie otwarte już o godzinie 9.00 (rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych). W programie przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych:

  • 11.00 – rozgrzewka dla dzieci z wesołą Mrówką oraz start biegów Kids/Junior

  • 11.45 – rozgrzewka sportowa dla uczestników zawodów

  • 12.00 – start biegu na 3000 metrów

  • 12.30 – start marszu Nordic Walking

  • 13.00 – start biegu z psem

  • 13.30 – dekoracja zawodników z pieskami

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi zostaną nagrodzeni podczas oficjalnych dekoracji.

Muzyka, licytacje i finałowe emocje

O godzinie 14.00 finał przeniesie się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, gdzie zaplanowano występy artystów PSM, połączone z dekoracją zwycięzców wszystkich kategorii (z wyłączeniem biegu z psem) oraz licytacjami na rzecz WOŚP.

O 16.00 odbędzie się losowanie nagród, a oficjalne zakończenie wydarzenia zaplanowano na 16.30.

Dodatkowe atrakcje

Na uczestników i kibiców czekać będą także:

  • wojskowa grochówka,

  • gorąca kawa i herbata,

  • licytacje,

  • dobra muzyka i gorąca atmosfera – o którą zadba DJ Kubuś.

Pakiety startowe będzie można odebrać w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli:

  • sobota – w godz. 12.00–15.00

  • niedziela – w godz. 9.00–11.00

  1. Finał WOŚP w Stalowej Woli to nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim wspólne święto pomagania, które co roku pokazuje, że lokalna społeczność potrafi grać jednym rytmem – z sercem i dla dzieci.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Stalowa Wola
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK
Stalowa Wola
Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
Stalowa Wola
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
Stalowa Wola
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Stalowa Wola
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami
Rudnik nad Sanem
Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami
Życie wkroczyło do Ogrodowego
Stalowa Wola
Życie wkroczyło do Ogrodowego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu