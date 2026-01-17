34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach

Głównym punktem finału będzie 11. Bieg „Policz się z cukrzycą!”, który tradycyjnie przyciąga całe rodziny, miłośników aktywności fizycznej oraz osoby, które chcą połączyć ruch z pomaganiem. Areną wydarzenia będzie Park Miejski w Stalowej Woli.

Zapisy na bieg oraz pozostałe konkurencje prowadzone są online:

👉 https://competitions.timekeeper.pl/policz-sie-z-cukrzyca-6?page=2

Sportowo i rodzinnie

Biuro zawodów zostanie otwarte już o godzinie 9.00 (rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych). W programie przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych:

11.00 – rozgrzewka dla dzieci z wesołą Mrówką oraz start biegów Kids/Junior

11.45 – rozgrzewka sportowa dla uczestników zawodów

12.00 – start biegu na 3000 metrów

12.30 – start marszu Nordic Walking

13.00 – start biegu z psem

13.30 – dekoracja zawodników z pieskami

Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi zostaną nagrodzeni podczas oficjalnych dekoracji.

Muzyka, licytacje i finałowe emocje

O godzinie 14.00 finał przeniesie się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, gdzie zaplanowano występy artystów PSM, połączone z dekoracją zwycięzców wszystkich kategorii (z wyłączeniem biegu z psem) oraz licytacjami na rzecz WOŚP.

O 16.00 odbędzie się losowanie nagród, a oficjalne zakończenie wydarzenia zaplanowano na 16.30.

Dodatkowe atrakcje

Na uczestników i kibiców czekać będą także:

wojskowa grochówka,

gorąca kawa i herbata,

licytacje,

dobra muzyka i gorąca atmosfera – o którą zadba DJ Kubuś.

Pakiety startowe będzie można odebrać w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli:

sobota – w godz. 12.00–15.00

niedziela – w godz. 9.00–11.00