34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach

Głównym punktem finału będzie 11. Bieg „Policz się z cukrzycą!”, który tradycyjnie przyciąga całe rodziny, miłośników aktywności fizycznej oraz osoby, które chcą połączyć ruch z pomaganiem. Areną wydarzenia będzie Park Miejski w Stalowej Woli.
Zapisy na bieg oraz pozostałe konkurencje prowadzone są online:
👉 https://competitions.timekeeper.pl/policz-sie-z-cukrzyca-6?page=2
Sportowo i rodzinnie
Biuro zawodów zostanie otwarte już o godzinie 9.00 (rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych). W programie przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych:
-
11.00 – rozgrzewka dla dzieci z wesołą Mrówką oraz start biegów Kids/Junior
-
11.45 – rozgrzewka sportowa dla uczestników zawodów
-
12.00 – start biegu na 3000 metrów
-
12.30 – start marszu Nordic Walking
-
13.00 – start biegu z psem
-
13.30 – dekoracja zawodników z pieskami
Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi zostaną nagrodzeni podczas oficjalnych dekoracji.
Muzyka, licytacje i finałowe emocje
O godzinie 14.00 finał przeniesie się do Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, gdzie zaplanowano występy artystów PSM, połączone z dekoracją zwycięzców wszystkich kategorii (z wyłączeniem biegu z psem) oraz licytacjami na rzecz WOŚP.
O 16.00 odbędzie się losowanie nagród, a oficjalne zakończenie wydarzenia zaplanowano na 16.30.
Dodatkowe atrakcje
Na uczestników i kibiców czekać będą także:
-
wojskowa grochówka,
-
gorąca kawa i herbata,
-
licytacje,
-
dobra muzyka i gorąca atmosfera – o którą zadba DJ Kubuś.
Pakiety startowe będzie można odebrać w Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli:
-
sobota – w godz. 12.00–15.00
-
niedziela – w godz. 9.00–11.00
-
Finał WOŚP w Stalowej Woli to nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim wspólne święto pomagania, które co roku pokazuje, że lokalna społeczność potrafi grać jednym rytmem – z sercem i dla dzieci.
