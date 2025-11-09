Miesięcznik
33. Bieg Niepodległości tuż-tuż! Ty też możesz w nim wystartować

Przed nami jedno z najbardziej emocjonujących i patriotycznych wydarzeń sportowych w roku, które towarzyszy mieszkańcom Stalowej Woli od ponad trzydziestu lat. To 33. Uliczny Bieg Niepodległości. Jeśli jeszcze nie masz planów na 11 listopada, wciąż możesz dołączyć do grona biegaczy. Zapisy do biegu będą prowadzone również w dniu imprezy.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Od ponad trzech dekad, 11 listopada w dniu odzyskania przez Polskę niepodległości na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Wol organizowany jest uliczny festiwal biegowy. Rozpoczynają go kilkuletnie dzieci, które mają do przebiegnięcia 250 m. Po nich startują „starszaki” z przedszkoli i wczesnych klas szkół podstawowych (400 m), a tę część tej imprezy kończy młodzież, która rywalizuje na dystansie 800 m. Po niej na starcie stają seniorzy.

Identycznie będzie wyglądać 33. Międzynarodowy Uliczny Bieg Niepodległości Stalowa Wola 2015, którego organizatorem będą: Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal i Urząd Miasta w Stalowej Woli, a współorganizatorami: spółka Sport i Rekreacja w Stalowej Woli oraz Parafia Matki Bożej Królowej Polski. Patronat nad biegiem - tradycyjnie - sprawować będzie prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Kto nie zdążył zarejestrować się do biegu elektroniczne, będzie mógł to zrobic osobiście w dniu biegu w godz. 10.30 – 14.30 w biurze zawodów w Domu Katechetycznym (wpisowe 60 zł). Dzieci startować będą od godz. 14.10, natomiast bieg główny o puchar prezydenta Stalowej Woli rozpocznie się o godzinie 15.30 (poniżej szczegółowe informacje)

Przed rokiem w biegu głównym startowało 53 kobiet i 163 mężczyzn. Najszybciej 5-km trasę pokonał Jacek Skrzeszewski - zawodnik Stali Stalowa Wola, student kognitywistyki na UMCS w Lublinie, natomiast wśród pań najlepszy czas uzyskała Dominika Szymańska, wychowanka Sparty Stalowa Wola, studentka ostatniego roku psychologii na Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

