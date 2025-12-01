32 pary uhonorowane medalami za długoletnie pożycie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczał Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Towarzyszyli mu: Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marcin Maziarz. Pary obchodzące 60-lecie małżeństwa otrzymały dodatkowo pamiątkowe grawertony.

Diamentowe Gody - 60 lat razem świętowali:

Józefa i Aleksander Buchajowie

Helena i Zbigniew Dudowie

Kazimiera i Mieczysław Furdynowie

Złote Gody - 50 lat wspólnego życia obchodzili:

Maria i Tadeusz Bajkowie, Kazimiera i Leszek Bednarzowie, Anna i Tadeusz Bonarowie, Halina i Tadeusz Cieślakowie, Irena i Czesław Delektowie, Barbara i Józef Główkowie, Danuta i Józef Krawcowie, Bogumiła i Józef Koziarscy, Józefa i Tadeusz Kołodziejowie, Helena i Kazimierz Różańscy, Anna i Jan Olkowie, Zofia i Aleksander Orszakowie, Czesława i Józef Pacholcowie, Krystyna i Antoni Prędcy, Helena i Henryk Pustułowie, Halina i Jan Stecowie, Maria i Tadeusz Szlajndowie, Helena i Marian Szaramowie, Teresa i Jan Mierzwowie, Stanisława i Roman Mroczka, Bogusława i Krzysztof Mazurowie, Helena i Stanisław Mazurkowie, Elżbieta i Stanisław Walcowie, Maria i Jan Wiercigrochowie, Elżbieta i Henryk Wołoszynowie, Łucja i Józef Wojewodowie, Anna i Jerzy Waszkiewiczowie, Leokadia i Andrzej Trelowie, Bronisława i Stanisław Zdunkowie.

Słowa pełne wdzięczności i podziwu

W swoim wystąpieniu Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślił ogromne znaczenie takich jubileuszy dla lokalnej wspólnoty. - Państwa obecność tutaj, po 50 i 60 latach wspólnej drogi, sprawia, że słowa przysięgi małżeńskiej nabierają jeszcze głębszego znaczenia. Bo przecież to właśnie Państwo najlepiej wiedzą, że miłość nie jest stanem emocjonalnym, lecz decyzją powtarzaną każdego dnia…

Agata Krzek zwróciła uwagę, że w czasach pełnych pośpiechu to właśnie takie pary są drogowskazem dla młodszych. - Wasza codzienność, budowana przez dziesięciolecia, jest dla nas wszystkich przypomnieniem, że prawdziwej miłości nie mierzy się w dniach, ale w wytrwałości, cierpliwości i oddaniu.

Marcin Maziarz podkreślił piękno dojrzewającej przez lata miłości. - Patrząc dziś na Państwa, widzimy, jak pięknie dojrzewa to, co zaczyna się w tak młodym wieku. Państwa jubileusz jest dowodem, że ta droga, choć niełatwa, może być pełna dobra.

Muzyczna oprawa uroczystości

Wydarzeniu towarzyszyły poruszające miniatury muzyczne w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego. Wystąpili m.in.: Janusz Turek i Monika Kuca oraz uczniowie - Eliza Kogut, Julia Zalewska (fortepian), Victor Czuliński (akordeon), Wiktoria Sądej i Hania Kępa (flet), a także duet skrzypcowy Magdalena Kak i Alicja Wermińska. Akompaniowali im Elżbieta Mazurkiewicz i Ryszard Marchewka.

Uroczystość uświetnił również występ Mileny Maziarz, uczennicy Społecznej Szkoły Muzycznej prowadzonej przez Ewę Woynarowską.

Zdj. UM Stalowa Wola